陳柏宇新歌《Cheat Day》與日本歌姬milet合作 提倡慢活平衡生活 (23:01)

陳柏宇（Jason）在今年的音樂企劃找來不同音樂單位合作，驚喜登場有來自日本歌姬milet，二人首度合作新歌《Cheat Day（feat. milet）》，並製作中、英文兩個版本，milet更首度挑戰獻唱廣東話口語！

為製作Jason與milet的合唱作品，監製Edward Chan在選曲前做了大量資訊搜集，了解milet的曲風及對音樂的喜好，無意中發現了她的幾個特點：跟Jason一樣擁有加拿大背景，可以唱英文歌；喜歡爽快音樂類型；對廣東歌有研究！得出以上結論後，Edward於是揀選了幾首不同風格的作品讓milet挑選，最終她挑選了Neo-Soul（新派騷靈音樂）曲風的作品。基於milet亦能說得一口流利英文，所以一早就預定她可以與Jason一起合唱英文歌，但沒想到milet亦想挑戰嘗試唱廣東歌！所以Edward除了找來黃偉文填寫廣東話版本歌詞，寫出從慢活中找到生活平衡的主題內容外，亦找來林寶填寫英文歌詞，分享在每日資訊量爆炸的情況下，如何活出一個自己的思想空間。中、英文版本分別以身體、心靈探討同一課題，加上兩位詞人隔空創作，Edward 笑言：「互相夾咗，好襯，好有趣！」

填詞人可以隔空合作擦出火花，但兩位主唱如果隔空錄音就會欠缺了交流互動，未能達至最高默契，所以Jason特別飛到日本與milet在同一錄音室內灌錄歌曲，在Jason完成錄音剪輯過後，milet在翌日展開錄音工作。milet首先完成英文的部份，到灌錄廣東話時，香港的製作團隊即時教曉milet一個廣東話俚語：「打大佬」！對於要灌錄發音較複雜的廣東話口語，milet的確有「打大佬」的感覺，但她事前準備充足，找來同事幫她事先用日文拼音拼好歌詞讀音，灌錄時又很用心咬字，務求精準地發音，如此看重廣東歌文化，都教現場的製作團隊十分敬佩。最終milet用上一天的時間，完成了英文版、中文版、主音及和音部份，效率極高的同時，亦可見她事前花了極多功夫作準備！

Jason與milet同樣來自加拿大，所以即使是錄音時才初遇，二人都一見如故，十分投契。Jason說：「認識之前完全唔知milet係一個乜嘢人，但合作後發現佢好nice、好多嘢講，但同時又好fun！」Jason特別帶了milet至愛的黑加侖子軟糖送贈對方，而且更將多包軟糖縫製成一個斜孭袋，milet一看到即興奮道：「Oh my god！！ 呢個係我收過最正嘅禮物！」Jason見到對方笑逐顏開也十分滿足，但亦溫馨提到：「呢度應該夠你食半年，唔好咁快食晒呀！」但milet眼中只有Jason手上另外兩包軟糖，只想著要將那兩包也拿走，十分搞笑！此外，Jason也特別在心意卡上寫下心意畫下圖畫，不過milet見到即笑說：「好cute呀！」Jason即表示：「我畫功係咁㗎，你慢慢再睇啦！」二人的交流充滿友愛，而這份友誼在《Cheat Day》MV中亦可見一斑， Jason與milet一同開懷地演唱，同步將《Cheat Day》叫大家放肆輕鬆一下的心情流露於臉上，令MV更加賞心悅目之餘，也向樂迷傳遞出歌曲訊息。

《Cheat Day》提倡讓自己偶爾放肆、放鬆一下，那麼Jason的cheat day又是怎樣的呢？「同囡囡相處得多嘅時候，返工就變成咗cheat day，但如果返工返到攰嘅時候，同兩個囡囡嘅時間就係cheat day，兩者都重要！」

（即時娛樂）