陳卓賢抱病打排球賽帶足全場 獲隊友鄧麗欣封為MVP (15:42)

陳卓賢曾是香港男子排球代表隊及南華男子排球隊甲一隊員，在球賽上幾乎帶足全場。（my903.com 商業電台fb圖片 / 明報製圖）

陳卓賢近日因休息不足而身體不適，但昨天落場打排球賽時仍表現出色。（my903.com 商業電台fb圖片 / 明報製圖）

商台《903 AllStar 籃球賽》的「九零三人隊」及「歌星勇士隊」昨天（18日）進行第3場熱身賽，在秀茂坪某中學進行排球賽。歌星勇士隊派出鄧麗欣（Stephy）、李幸倪（Gin Lee）、葉巧琳、Lolly Talk成員Elka及阿妹、MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與陳卓賢（Ian）及李駿傑（Jeremy）、VIVA成員Ada及ValC；九零三人隊則有Donald、Jacky、Jeff、如、朱薰、阿金、梁子、梁文禮、森美及黃志淙。眾歌手於下午3時半陸續到場，MIRROR 3子現身時，在場守候的粉絲興奮尖叫，Anson Lo及Ian下車時分別跟校園內的學生打招呼。

比賽採3局2勝制，第1局打頭陣出場的有前香港男子排球代表隊及南華男子排球隊甲一隊員的Ian、前香港青年代表隊的Stephy、Gin Lee 、葉巧琳、Ada及VaLC。Ian在球場上有姿勢有實際，又扣殺又攔網救波；Stephy亦一度瞓落地下救波，十分落力，與Ian齊齊贏得不少掌聲。第2局除繼續有Ian，Anson Lo及Jeremy亦有落場。Ian完美扣殺，Anson Lo及Jeremy亦表現落力。比賽中段時，MIRROR 3子被換離場休息，直至第3局再次參賽。DJ隊最終贏了兩局勝出。

Anson Lo及Jeremy賽後受訪時開心表示感受到青春活力，想起幾年前拍攝ViuTV劇集《男排女將》的日子。他們說當年為拍攝此劇，有接近3個月不停打排球。Jeremy自爆比賽時曾出現蝦碌事；Anson Lo透露中學時是學校排球隊成員，曾負責setter（舉球員 / 二傳手）及自由球員崗位。幾乎打足全場的Ian近日身體不適，他表示因休息不足而發燒，但昨天已退燒。Stephy讚Ian昨天是隊中的MVP。

排球賽於黃昏時結束，由於現場有過百粉絲在學校外守候，警方派員到場拉起封鎖線維持秩序。MIRROR 3子離開時跟同學們揮手道別，Anson Lo邊走邊用手機拍下現場畫面。

（即時娛樂）