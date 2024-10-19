薛影儀遇前經理人火起鬧八婆 林寶玉保持距離未肯合照 (17:05)

薛影儀昨晚（18）與好友黃榕出席許嘉浩在夜店舉行的慈善時裝騷，遇上反面收場的前經理人林寶玉。兩人鬧翻後首度同場，大合照時分別站在左右兩側，跟對方保持距離。現場傳媒邀請她們合照時，林寶玉一直掩着嘴笑，未肯上前。阿儀獨自站在活背景板前，場面尷尬。

阿儀在黃榕陪伴下受訪時，發火鬧林寶玉是「八婆」，又說自己的生肖跟黃榕比較夾，兩人因此很好朋友，一起工作一起去玩。她表示︰「我跟林寶玉的生肖夾不來，她脾氣不好，我們從去年就沒再見面。我偶然會想返舊公司探望舊同事，主要是想見心上人。」阿儀每次在受訪期間發火時，黃榕也開聲緩和其情緒，說不必多談已過去的事。黃榕稱已提醒阿儀不要罵人，她認為阿儀與林寶玉應「再見亦是朋友」，但自己無意當和事佬。

林寶玉稱活動前收到一個來電，電話中人說她會跟阿儀同場，阿儀或會出手打她，幸最後沒事發生。她直認不想跟阿儀合照︰「我們以前常一起，現在不想蹭熱度。我沒想過合照，待事情過去了再算，但踫面時會跟她打招呼，不會為避開她而提早離場。她罵我八婆？聽不到。為了人身安全，我有男性朋友同行保護，也曾問現場有沒有保安人員。我事前沒問過嘉賓名單，只聽聞有人想打我，有因此被嚇倒。」林寶玉稱阿儀說什麼都好，她都會避開不反駁︰「爭拗沒意思﹗希望阿儀會禮貌一點，我們不是仇家。」

（即時娛樂）