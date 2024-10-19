吳忻熹採另類療法抗癌露曙光 計劃康復後出書辦影展 (17:47)

前港姐季軍吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻）兩年前確診乳癌，今年發現癌症復發到第3期，更擴散至淋巴腺。她在港接受了3次化療後，轉飛泰國進行免疫細胞治療。Nathaliie近日接受商台《星光背後》訪問，表示化療的副作用十分痛苦。她說︰「第一次之後返到屋企，骨痛痛到攤喺梳化郁唔到，當時心諗，第一次已經咁辛苦，仲有年幾我點捱？」Nathaliie及後經友人介紹接受免疫治療，免除化療痛苦煎熬，亦感到治療露曙光。她表示︰「第一次化療後咳得好勁，每一句說話都咳。呢個療法嘅概念完全唔同，係增強自身嘅免疫細胞。大概3個月至半年就會知有冇效，佢哋有個機器可以check到癌指數，已經由13跌到去11，都係要之後再睇報告。我半年後會照多次，重複確認身體係冇晒癌細胞，跟住就完㗎喇﹗」

Nathaliie回憶兩年前首次患病時，前後看了3個醫生，很害怕及迷茫，亦想逃避治療。她說︰「兩年前淨係切癌組織，醫生建議全切左邊乳房一了百了，因為根據佢經驗，多數會復發。我當時梗係接受唔到，單邊喎，接受唔到囉﹗今年知道復發後，有聯想過『死亡』兩個字，但亦令我反思，其實癌症唔會突然就有，一定係長時間累積咗問題，例如生活習慣、心情唔好、冇好好照顧自己心靈。我覺得係一個反思，畀自己諗番有咩出錯咗令自己有呢個病。」

談到她在2013年改名，Nathaliie澄清並非因外界所指的求子心切︰「我唔係迷信，唔止係因為入行後接觸到唔少風水命理，我求其上網一search，『吳文忻』呢個名嘅筆劃係大兇。有人同我講改完名健康比較好，我唔理有冇成效，又冇傷害到人，點解唔做呢？不過，可能有啲嘢係整定嘅，例如今年有呢個大劫，都係會發生，但過到就ok，所以凡事都要保持自己正面去面對。」Nathaliie計劃將來康復後，聯同其他曾經患癌的藝人出書或舉辦慈善影展，將籌得的善款捐予抗癌慈善機構。對於未來的心願，她表示除了身體健康，可以陪伴兩女長大外，更希望能鼓勵有需要的同路人。

（即時娛樂）