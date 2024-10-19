林峯檔期問題 未參演古天樂《城寨》班底賀歲片 (18:24)

林峯今天（19日）出席健身中心開幕活動時，透露將於明年5月舉行紅館演唱會，最多開6場，其間因要拍新戲，只有半年時間操肌。他稱健身並非為了演出時除衫騷肌︰「仲興㗎咩？就算除衫，都係為配合舞台表演，藝術欣賞角度為主，唔係為除而除，而且我都未開會傾到時會做啲乜。」

近日傳古天樂將開拍賀歲片，由電影《九龍城寨之圍城》原班人馬演出，林峯說︰「我只知有《城寨》部分演員，我因為呢段時間有其他工作，所以冇份演，會唔會有時間客串一角就等老闆話事。」談到另一賀歲片《麻雀女王追男仔》找來許紹雄扮「龍捲風」、林盛斌扮「信一」惡搞《城寨》，他笑道︰「完全唔知呢件事，聽到即刻好想睇。我覺得係好事，一個作品被留意到，至會有二次創作。」

太太張馨月在社交平台分享女兒因未能去澳門看爸爸開騷而爆喊的影片，意外將上海豪宅的室內環境曝光，林峯表示上海的活動空間較大，教育師資優良，因此安排家人在上海定居。他說︰「我雖然唔可以成日陪到個女，但經常視像通話，最少兩個月就會返上海一次。」談到張馨月在澳門酒店房間內熱舞送驚喜，林峯說︰「佢好鍾意澳門美食，佢主要係去食嘢，吃喝玩樂，順便睇埋我演唱會。至於跳舞，佢有運動天賦，鍾意郁，但只係玩吓。」

（即時娛樂）