陳山聰嫌新劇與鄭則士對手戲少 張曦雯遭勒令收起笑容 (18:59)

陳山聰今天（19日）與張曦雯、蔡潔出席新劇《廉政行動2024》宣傳活動時，透露拍攝追捕徐榮一幕時幾乎中暑。他說︰「當日封街拍攝追逐場面，我還要在橋上做出飛撲動作，半個身飛出橋上的圍欄拉住除榮。我拍攝前怕衝力太猛會撞落欄杆受傷，以後不能再生仔，因此在衣服擺滿防撞墊減低撞力。成家立室後要惜身？安全很重要，要避免受傷影響拍攝進度。」談到相隔6、7年再跟鄭則士（Kent）合作，山聰嫌兩人對手戲太少︰「我以前演技不足，Kent哥很願意提點我。我們這次再碰頭，只有一場對手戲。他很尊重我們這班後輩，一起討論如何演出。他演的戲很正，我約他再合作，他取笑我當上視帝後，身價貴了﹗」

張曦雯的角色是名孕婦，沒有動作場面，多與羅子溢演對手戲。她說拍攝時被導演要求收起笑容︰「導演說我跟羅子溢說話時笑得太甜，似在跟他調情。我演出時沒太多表情，可能會予人惡女感覺。」蔡潔稱其飾演的反派會在最後一集出場，角色跟現實中的自己相反，令人難以猜透。目前單身的她想找一位穩定對象，惟至今未遇上。蔡潔說︰「別人以為我要求高，但我不覺得，對方是圈內或圈外人也可以，最重要是人品好、大家夾得來，如果是靚仔、數口叻就更好。」她表示會耐心等待緣分，強調緋聞男友黃宗澤只是朋友。

（即時娛樂）