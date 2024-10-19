張敬軒澳門開騷 1年開30場破紀錄 潮語反擊現場歌迷大叫 (19:32)

張敬軒昨晚於澳門舉行首場《Dahlia Blossom HINs CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024張敬軒澳門演唱會》，穿上以70000粒水晶釘成、重量超過40磅的閃石開胸西裝出場。軒仔未夠一年再到澳門開騷，在當地一年內舉行30場演唱會，破了澳門演唱會史上的紀錄。

軒仔全晚換了5套全新舞台服，其中一套頸上有大理花飾物的黑色閃閃連身衫，設計靈感更是出自他本人。軒仔在台上透露︰「服裝設計師問我想要咩衫，我話可唔可以唔好成日好似盔甲、去當兵咁，可唔可以好似睡衣咁。我喺屋企真係咁樣著，但唔係咁閃。我鍾意著啲好貼身，或好似呢款咁飄吓飄吓嘅衫。我係嗰啲好低調嘅華麗，點知佢又整咗呢件好似有4萬幾粒水晶嘅衫畀我。」

除了新衫，軒仔全晚演唱的六成歌曲，均未曾在去年的演唱會上唱過。他在台上分享童年事時說︰「我細個時，媽咪開咗一間卡拉OK，我逢星期五晚都有自己一個嘅表演時間。陳慧嫻小姐1989年嘅告別演唱會，係我嘅表演節目，我可以成個演唱會由opening唱到ending為止，為我奠定咗好多音樂基礎。冇諗過今日我哋係同屬一間唱片公司，慧嫻姐姐就嚟開演唱會，希望大家多多支持，我依家爭取緊可唔可以去做嘉賓。2000年時，我阿媽開咗間麻將館，我阿媽專做嗰啲嘢，佢冇賭牌咋，如果有賭牌，佢應該開賭場㗎。我阿媽好鍾意玩兩手，所以我又喺麻將館做過。」

他自言因是獨生子，加上成長環境關係，很喜歡亦很懂得和享受自己跟自己玩。軒仔說︰「大家見到今日喺舞台上嘅張敬軒，其實係一個好複雜嘅人。我冇辦法解釋，我覺得自己好似城堡，有好多個窿同房間，每間房都裝咗唔同嘅嘢，有啲裝開心，有啲有本小氣簿記住邊個對我唔好，有啲永遠向人敞開，有啲房間鎖咗門之後連自己都唔畀入去。我哋每個人都係一個複雜嘅結構，都係一個有好多間房嘅城堡，所以呢個城堡入面究竟係一個廢墟，定係一個屬於自己先至可以悠然自得嘅遊樂場，都係由我哋自己決定。」

演唱會前，軒仔特別在社交平台發文，溫馨提示入場觀眾「睇騷的禮儀」，希望樂迷不要在演唱會期間大叫及胡亂說話。正當舞台上的軒仔稱「今晚我好開心，可能佢汲取咗去年嘅教訓，冇人大嗌、冇人亂講嘢」，即有觀眾大叫起來。軒仔無奈表示︰「佢係咪嗌除衫？老公？你周街嗌人老公嘅咩？你兩條友如果再係咁嗌，我真係發嬲畀你睇！」現場歌迷聞言起哄叫好，軒仔續說︰「嗱，你哋拎起電話，我錄一段畀你哋返屋企留念。你哋想睇張敬軒鬧人吖嘛，呢期好Hit㗎呢句，『你7街瞓』。喺自己演唱會度著到咁靚，用鄉音叫人你『7街瞓』，唉！」

（即時娛樂）