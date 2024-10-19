柯震東出道13年首封金鐘男配角 拿紅內褲上台親吻 (23:49)

台灣第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚舉行，柯震東出道13年首度入圍金鐘，以《不夠善良的我們》奪下迷你劇集（電視電影）男配角獎，當他聽到是自己獲獎時，第一時間露出錯愕表情，直喊：「我沒想到會上台。」最後拿出「老婆」，原來是粉絲為他訂做的芙莉蓮幸運紅內褲，上面寫著「抱回金鐘」，還當場親內褲，令全場大笑。

柯震東感謝導演徐譽庭在他沒自信的時候找他拍戲，透露進《不夠善良的我們》劇組前拍戲破相，「在我受傷的時候，對外貌沒有自信，不想接戲。」坦言當時一度不想再拍戲，多虧徐譽庭拉他一把，他也感謝：「瑋甯、依晨、小美哥很包容，才有今天自信開朗的我。」得獎後他希望大家多找他拍戲，「我還想參加金鐘。」

柯震東表示，本來以很輕鬆的心情參加典禮，結果一上台整個人不斷顫抖，還有很多話沒說完，最想說的是：「全世界的人可能都不夠善良，但我們都努力想要善良。」他笑說，在家有試套一下「老婆」紅內褲，但因尺寸太小了，所以沒穿在身上，「之後可能會借給朋友，王淨已經有和我借了。」

柯震東曾獲金馬新人獎，這回再獲金鐘肯定，對於三金只剩金曲獎沒拿，他笑喊：「那個沒關係，讓給專業的人就好。」至於片酬是否會漲？他回說：「不會。（是不缺錢？）沒有啦！」

（即時娛樂）