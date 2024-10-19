杜如風單身10年無人追 呻被封「港女」無男士敢埋身 (22:30)

杜如風為無綫拍攝新一輯旅遊節目《解風福岡》正播映，她指今次節目特別之處是她有艷遇。她笑說：「我拍旅遊節目差不多20年，第一次有艷遇，仲遇到幾個靚仔，有『爐端燒張智霖』、有『明太子周國賢』、仲有『海膽鄭嘉穎』，全部都是廚師來的，不過都是得個睇字。」

杜如風曾有個日本男朋友，會否想再找個日本男士拍拖？她覺得沒有所謂，隨緣。她對感情事睇得好化，已逾10年無拍拖，無性生活，無人追！她自言好保守不會做主動追求異性，亦要求較高，要靚仔又專一，很難搵到。她指媽媽已放棄，在骨灰龕位預了她：「她預咗全家一齊放在那處，現在老豆（杜惠東2016年離世）坐鎮先，之後到阿媽，再到我，放在一齊，即是已經預知我冇另一半啦。」

杜如風曾有多段戀情及試過被求婚，最早一次是19歲剛入大學，覺得年輕未讀完書，亦未有經濟能力，拒絕了。入行後有個30多歲的男朋友，但發覺性格不合分手，之後連拖都無得拍，又無人追。她覺得外界常稱她是港女、香港公主，令男士不敢埋身，令人覺得她常購物。她強調購物全是自己畀錢，無用過其他男人的錢，除父親。那時拍拖去旅行的酒店、機票，都是各自畀錢，她不是好港女啫，被人誤會了。」

杜如風鍾意去旅行，拍旅遊節目可以有得去旅行食買玩，覺得這份工不錯，想繼續拍旅遊節目做旅遊達人，成為終身事業。她笑言：「買嘢買到有點成就，算創一番事業。」

（即時娛樂）