《有生之年》奪6獎 吳慷仁缺席照封金鐘視帝 看直播感動抹淚 (00:00)

台灣第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今晚舉行，近期因簽約內地經理人公司「壹心娛樂」引起爭議的吳慷仁，大熱憑《有生之年》奪得戲劇節目男主角，他因在內地拍劇未有出席，由該劇導演許肇任上台代他領獎及致辭說：「一個演員能遇到好導演，是我的運氣，我當他演員是幸福的。」吳慷仁又不忘感謝女友邵雨薇多年陪伴及包容：「我對角色的嘗試與任性，胖胖、瘦瘦的很不健康，抱歉讓你擔心了，我會開始注意身體健康的，祝大家拍戲順利。」最後不忘引述角色的金句「氣氛好，讚讚讚。」他在宣布賽果時在內地用手機看直播，仍心繫金鐘獎。劇組拍下他觀看直播的畫面，他聽著導演致辭，之後笑指導演拿著他戲中的包上台，而他開心抹淚，最後露出笑容說：「繼續拍戲！繼續工作！」

戲劇節目女主角獎是跟吳慷仁同劇《有生之年》的楊貴媚奪得，是她首度獲得金鐘視后。她在台上哽咽地說，「得金鐘獎，不會漲價，請你們多多愛用我！」《有生之年》還獲得戲劇節目獎、男配角獎-鄭元暢、最具潛力新人獎-謝展榮、導演獎-許肇任與林志儒，合共6獎。林心如是《有生之年》製作人，她上台領取戲劇節目獎時開心說：「天啊！上一次上來是9年前，《16個夏天》，謝謝金鐘獎謝謝評審，謝謝《有生之年》的所有台前幕後工作人員、演員。」對於《有生之年》奪6獎，她非常開心：「可以跟這麼棒的劇組合作，才能成就這麼棒的《有生之年》。」女配角得主是《不良執念清除師》楊謹華。

（即時娛樂）