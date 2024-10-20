蔡一傑順利完成切除腦部腫瘤手術：相信往後人生更精彩 (12:47)

草蜢上月底在美國三藩市舉行兩場「草蜢RE：GRASSHOPPER演唱會2024三藩市站」，全場座無虛席，氣氛High爆，不過當時蔡一傑因身體不適，未能參與今次演出，幸未有影響蔡一智與蘇志威的發揮。

蔡一傑今早（20日）在社交平台貼相，他表示剛做完切除腦部腫瘤手術，傑仔寫道：「剛剛做完一個切除腦部腫瘤手術，手術非常順利，在這裏我要多謝我的家人，一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間，兩人在美國的落力演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來，在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護和我公司上上下下的同事，特別要多謝我老闆林建岳博士體諒及支持，多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間，讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。 PS：還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激 我愛你們。」

另外，傑仔也錄了一段聲音談及現況，他的中氣十足，並表示手術成功，多謝公司同事﹑經理人林珊珊及老闆林建岳，同時也多謝一班醫護人員﹑團隊及主診醫生：「多謝佢哋嘅照顧及愛護，所以我先好健康咁出院，喺度同愛我朋友講聲，千祈唔好擔心我，我會喺不久將來，好快趣同大家見面，呢段期間，畀一啲空間我，畀我慢慢好好咁康復及痊癒，然後約定大家，跟住落嚟日子，相信會好精彩，會繼續唱歌跳舞開Party，OK？約定大家喇﹗」

不少圈中人包括周汶錡﹑方力申﹑森美﹑丁子高﹑林德信等，都留言祝傑仔早日康復。

（即時娛樂）