佘詩曼煩惱接演合拍劇 撼周迅吳謹言爭視后：入圍已開心 (14:06)

阿佘最開心是《新聞女王》有3人在亞洲電視大獎獲提名，除了她和李施嬅，高海寧亦憑該劇角逐最佳女配角。（鍾偉茵攝）

佘詩曼（阿佘）、余安安和小肥昨晚（19日）出席《香港麥當勞叔叔之家慈善基金慈善晚宴2024》。阿佘穿低胸晚裝現身，表示有很多小朋友長期患病，但家人無法負擔醫療費用，她見到這些小朋友受病魔煎熬也心痛，雖然沒去探訪他們，但亦有捐錢支持。阿佘認為小朋友是社會未來棟樑，希望他們早日康復，貢獻社會，阿佘透露曾有朋友提議她以自己名義成立基金，由於申請手續繁複才打消念頭。

阿佘和李施嬅憑《新聞女王》角逐第29屆亞洲電視大獎最佳女主角，與周迅、吳謹言和徐帆等爭視后。阿佘表示很開心，問到可有信心擊敗對手奪獎，她稱大家都很努力、付出不少，誰獲獎都是值得。

阿佘最開心是《新聞女王》有3人獲提名，除了她和李施嬅，高海寧亦憑該劇角逐最佳女配角，說：「任何一個得獎都開心，我入到圍已經很開心，得不到就再接再厲。」

日前佘媽媽宴請好友食飯，包括胡楓（修哥）和邵音音等，阿佘也陪媽媽出席，並幫媽媽埋單，阿佘說：「成班朋友約30人，會輪流請食飯，這餐輪到我媽咪，我當日又得閒，便陪她出席。（修哥說你搵大茶飯？）請餐飯不是好貴，他們請食飯時，我有時都有去蹭飯。」

阿佘透露最近有部合拍劇找她演出，但正考慮中，因明年1月要拍《新聞女王2》，擔心劇接劇，連續8個月工作太累，會影響《新》劇演出，說：「除非劇本令我愛不釋手，我現正看劇本，劇本又好好，好煩。」

阿佘還要考慮拍攝地點，因不想離媽媽太遠，說：「媽咪最重要，重要過我自己。與母同行？她不喜歡陪我拍戲，她好怕悶，我開工又陪不到她，所以她連來探班都未試過，攞完東西或食物給我就離開。」

（即時娛樂）