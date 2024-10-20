陳曉華衝口而出默認與朱敏瀚婚訊 Kelly「多角度」曬長腿 (16:03)

特備節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》今晚（20日）8點半翡翠台播映，「大師兄」錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰，以萬聖節style造型亮相，當中林秀怡的「阿愁」造型不但99%神還原，形神俱似。

今集嘉賓陣容鼎盛，兩隊均是TVB台慶57周年劇集的主演，分別有《巾幗梟雄之懸崖》的黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、陳楨怡，以及《廉政行動2024》的陳山聰、張曦雯、蔡潔、羅子溢、林凱恩及鄭俊弘。

今集節目焦點落在兩位女神張曦雯（Kelly）及陳曉華（Hera）身上。近日盛傳婚訊的Hera，在節目中成為被玩對象，首先一出場，「大師兄」錢嘉樂即追問Hera結婚傳聞，豈料Hera竟口快快講「多謝」，引起全場起哄指她默認好事近，過了數秒才清醒過來的Hera，雖急忙耍手擰頭澄清，大叫：「假㗎」，但仍制止不了現場的洶湧群情，全場大叫「恭喜」，熱鬧又搞笑。

另外，Hera玩「開心無敵落大閘」時亦表現突出，化身「搶答天后」的她，當答案去到「緋聞老公」朱敏瀚時再爆笑料，當聽到貼士是「你男朋友」時，Hera竟無厘頭大聲發問：「幾多個字？」到有人補充說是：「你老公」時，Hera竟衝口而出大叫「朱敏瀚」，再度神推鬼㧬地默認戀情。

同樣玩得的Kelly大騷44吋長腿，與胡定欣玩「扭腰前行」兼示範另類「美人出浴」，獲獎老一致公認靚爆鏡。在「開心無敵爭櫈仔」中，Kelly一再「執輸行頭」，輸得極不甘心的她，忘形「揈水髮」；在「開心無敵落大閘」中，Kelly表現落力，為演活「吸血鬼」，她擘大個嘴，而山聰更誇張，擠眉弄眼演活鹹濕鬼，豁出去演繹「打尿震」，十分玩得。

（即時娛樂）