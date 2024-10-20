金鐘59｜《有生之年》掃6獎 林心如拒拍續集 寧花精力製作新劇 (16:27)

林心如擔任台劇《有生之年》製作人，在昨晚（19日）舉行的「金鐘59」掃項6項大獎，包括戲劇節目獎、視帝吳慷仁、視后楊貴媚、導演許肇任與林志儒、男配角鄭元暢及新人獎謝展榮，林心如頒獎禮後出席慶功宴表示：「從展榮上台領獎時，我就開始哭，接著小綜（鄭元暢）、導演、慷仁、媚姐，心情跌宕起伏滿大的，真的很開心，上台領獎有點語無倫次，不知道要講什麼。」

林心如表示當初製作這齣戲時，完全沒想過自己要演出，她說：「因為這部戲是男生的故事，我也想要有一次是脫離演員，回到製作面。」問她是否打算拍續集？她明確地說不會：「有些東西停在最好的時候就好了，與其做續集，不如把精力花在製作下一個戲劇上面。」倘若有好的故事題材，她想和原班人馬繼續合作，至於近期的拍戲計畫，她則說：「沒人找我拍戲。」

另外，林心如今天（20日）在Ig貼出靚相，並再次分享《有生之年》獲獎感受：「這一個美好的夜晚，好多開懷笑聲，好多感動淚水，好多好多的感動﹑感謝﹑感恩，《有生之年》能夠再次獲得這樣的肯定，是《有生之年》全體幕前幕後大家庭共同努力的成果，你們真的都很棒最要謝謝小杜哥寫了這樣好的一個劇本，讓大家在這裡注入靈魂長出骨血，典禮結束，工作繼續，生活繼續，明天又是嶄新的一天。」

（即時娛樂）