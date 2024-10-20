金鐘59｜評審揭「第一輪就勝出」 吳慷仁1年內包攬影帝視帝：心裏暖暖的 (17:16)

許瑋甯上台領獎時不時摸肚子，有網民以為她懷孕，她聞言說：「我衣服太緊啦！」（許瑋甯Ig圖片）

去年11月下旬首奪金馬影帝的吳慷仁，相隔不足1年，憑《有生之年》再次捧走金鐘獎戲劇節目男主角，1年內捧走金馬影帝及金鐘視帝，認真厲害。

雖然吳慷仁因在內地拍劇未有出席頒獎禮，但他仍透過電話收看直播，其間禁不住感動拭淚，今日（20日）凌晨2時許吳慷仁收工，他在社交平台貼片並簡單寫下得獎感言：「收工了，心裡暖暖的。再次謝謝所有一起完成有生之年的夥伴們。也謝謝你們的支持。」

吳慷仁早前簽約內地經理人公司而惹熱議，金鐘獎評審主任委員薛聖棻表示：「評審沒有考量政治因素，以作品說話。」又指出吳慷仁從第一輪討論就是「優勢勝出」，後來是他和柯叔元討論到最後一輪。

另外，許瑋甯憑《不夠善良的我們》打敗同劇的林依晨，摘下迷你劇集女主角獎，許瑋甯上台發表感言時不忘點名老公邱澤：「感謝我老公，他是我的好隊友。」

許瑋甯今天在Ig貼相，她坦言入圍和得獎，很多時候需要天時地利人和：「很感恩，在這樣的生命旅程遇見了你們，我們創造的團結與向心力都無比珍貴，幕前與幕後的工作人員都義無反顧的付出真心，我們都綻放微笑且熱血的留下了足跡。」

同時她亦不忘提及家人，稱家人是她的充電站：「這兩年失去了最愛外公與從小把我帶大的四阿姨，不過我常常覺得他們沒有離開，只要我愛，他們就都在，謝謝你們，我用力生活，徜徉角色，自在呼吸。」

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（即時娛樂）