巾幗4｜曾傳互藐爆不和 胡定欣跟楊茜堯爭視后拒讓賽：大家有實力 (18:40)

胡定欣和楊茜堯同屬視后級人馬，2人在台慶劇對壘，同樣有力爭視后。（鍾偉茵攝/資料圖片）

黎耀祥（祥仔）與胡定欣今天（20日）宣傳無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，2人換上民初戲服坐上開篷古董車出巡，同劇其他演員陳曉華、蕭正楠、羅天宇等則坐上開蓬巴士尾隨，大隊途經中環至尖沙咀，大堆頭氣勢勁，吸引不少途人及粉絲圍觀。

祥仔表示相隔4年再拍民初劇，笑言大家穿上民初衫到市區做宣傳很配合萬聖節，又指市民反應比想像中好：「因為香港人向來較冷漠，但見到花車路過時表現熱情，令我很開心。」定欣指穿厚衣在橫店拍攝時剛剛好，但香港氣溫仍然溫暖，以同一服飾走在香港街上不太配合，要用意志幫自己降溫：「我們很有誠意，由將軍澳電視城開始坐開篷車穿梭公路同隧道出來，我不停跟自己說，我好Cool！見到巿民反應熱情，我捱熱也感值得。」

祥仔談到該劇雖是《巾幗》系列，但是全新故事，呼籲大家當新劇去看，定欣重提劇中有場向祥仔表白場口，非常難忘。定欣指該場採取一鏡到底拍攝方式，交代她表白後被拒，轉身離開時差錯腳跌落橋，有點驚險幸拍攝順利。

定欣與楊茜堯早前參與郭晉安生日派對，2人擁在一起拍照，網民即翻炒她們在14年前，在台慶頒獎禮上互藐傳不和片段，定欣笑說：「那天我們見面時，都有講起要不要再玩批踭，因為以前有一個畫面流傳了，好經典，我們都在笑，亦開心大家的劇都成為台慶劇，而且劇種不同。

（今年再爭視后，會讓賽嗎？）不用讓，大家互相支持，有實力不用讓，讓就不是真正勝利者。（誰勝算較高？）暫時不講，我套劇都未播，看觀眾喜愛，我對自己套劇角色有期待，因為很精彩。（參加台慶頒獎禮重演批踭？）批住上，哈哈。」

問定欣是否恨再奪視后？她稱等劇集播出再談，祥仔即搶答：「我代她答，當然想啦！」定欣聞言哈哈笑，反問祥仔是否想再攞視帝，他肯定地說：「梗係想。（挑戰羅嘉良、郭晉安三屆視帝？）梗係想，等於你問我想唔想發達，就算知道發唔到達，都會想！」

陳曉華（Hera）劇中與羅天宇飾演一對，Hera稱其角色共有15套戲服，她為花車巡遊換上最靚一套示人，她對劇集收視有信心，指拍攝時已感受深刻，因為劇情很豐富，首5集已引人入勝。羅天宇稱該劇有黎耀祥和胡定欣助陣，增加收視信心：「祥哥演戲有感染力，所以我拍完自己的戲分，都不會收工，留低看他拍攝，在他身上學到好多。」

（即時娛樂）