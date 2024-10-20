朱千雪讚囝囝易湊 跟老公「餅印父子」催靚湯快生B對親家 (19:15)

朱千雪、泳兒、廖碧兒、李樂詩、龔慈恩與女兒林愷鈴、陳伊霖及力臻等，今天（20日）到山頂參與「香港乳癌基金會」主辦的慈善步行籌款活動。

已於7月復工的朱千雪，今天是她產後首次出席公開活動。新手媽咪談及5個月大兒子，形容樣子較似丈夫，是餅印父子。朱千雪表示兒子易湊沒有太扭計，她和丈夫半夜輪流接力照顧，全靠丈夫肯幫忙才不用捱通宵。日前社交平台分享抱B開工相，她解釋是一家三口的家庭樂。

她說：「我會放兒子在牀邊照顧，他陪我和丈夫在家開工。除返回律師樓工作，亦有接拍廣告，未有人找我再拍劇，因為沒有時間，如果再接劇要考慮劇本和對手。」

提到早前好友蔣家旻於日本輕井澤低調舉行婚禮，千雪聯同好姊妺張嘉兒、岑杏賢和湯洛雯飛到日本出席見證。她們難得大家平日各有各忙，可以趁機聚在一起，千雪感激丈夫專登申請幾天假期湊仔，讓她安心飛日本。她未有心急催促新娘早生貴子。「我鼓勵家旻先享受二人世界，之後才生小朋友。相反，有勸湯洛雯可以早些生BB，最好生女兒可以和我對親家。」

泳兒習慣很夜睡覺，有時接近天光才上牀，所以甚少參加晨早步行。她說晚上喜歡看戲，有時坐梳化看著入睡，她說：「我不擔心夜睡影響唱歌聲線，因習慣捱夜所以拍通宵沒有問題。」

（即時娛樂）