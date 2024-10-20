陳慧琳被囝囝笑「公主病」 盼做「Easy奶奶」 留兩枚戒指贈兒子娶妻 (19:53)

Kelly將珍藏多年的名牌手袋拍賣，她解釋因為手袋佔地方，又要長開冷氣和抽濕保養，她為免麻煩所以割愛。（林蘊兒攝）

陳慧琳（Kelly）最近拍攝保險廣告，今天（20日）出席記者會，她自爆已準備好一枚鑽石及一枚藍寶石戒指，送贈兩名兒子作為將來結婚禮物，笑稱誰先結婚，就可以優先揀戒指。Kelly坦言恨收兒子送贈的花或多陪她傾偈，「嗲」一句已夠開心，她笑說：「有時在家會叫兒子幫我斟水，或者做其他事，他們笑我有『公主病』。」

Kelly認為將來兒子結婚，不想做「麻煩奶奶」，希望被視為「Easy奶奶」，除非新抱欺負兒子才會出聲，但盡量推丈夫做醜人。Kelly爆兒子有介紹女同學給她見面認識，大讚女生很乖又斯文，由於不是拍拖未肯定是女朋友，加上兒子口味經常轉變，她都要做靈活奶奶。

提到明年在紅館舉行30周年演唱會，Kelly透露舞台設計有機關，也有特色，由於有關單位需經過嚴謹審查，仍在申請中，未知能否開4面台。她回想對上一次開紅館個唱，已是近10年前，她一提起數字即扮驚笑說：「入行30周年，時間過得快，不要提了！兩個兒子都忘記曾上舞台唱歌，遲些或者輪到孫仔上台，跟我一齊唱《花花宇宙》。」

Kelly將私人珍藏多年的名牌手袋拍賣，所得款項捐予慈善用途。她解釋因為手袋佔地方，而且又要長開冷氣和抽濕保養，她為免麻煩所以割愛。她也盡量忍手不多買手袋和衣服，改為買鑽石和黃金較保值又易收藏。

談到蔡一傑自爆剛順利做完切除腦部腫瘤手術，現正休養中，Kelly聞言說：「希望蔡一傑早日康復，養好身體，盡快再出來跳舞表演給大家看，稍後會私下傳信息慰問他。」

（即時娛樂）