謝君豪策劃《選角》碌爆人情卡 毛舜筠雙喜臨門 為細女搬屋勁忙 (21:25)

謝君豪、陳湛文、毛舜筠等今天（20日）錄影ViuTV節目《選角》，謝君豪及擔任主持的陳湛文自爆於節目中流下男兒淚，謝君豪表示策劃該節目，希望向年輕演員分享經驗，認為除了是真人騷，還是一個課堂，他亦碌爆人情卡，邀請很多圈中好友當導師，他說：「好玩是有機會讓我試試放低自己，成就一班年輕人，對我而言是新挑戰和課堂，看著學員成長進步，也不期然哭了出來。」

陳湛文表示當主持亦有很多工作，也有份參與海選，看到年輕人對演技有所追求的那團火，勾起自己年輕時感覺，也忍不住流淚，他笑說：「個人會即時變後生，所以謝君豪喜歡黐住後生。」

毛舜筠擔任節目評判，問何時再接拍新戲？她說：「最近比較忙，在香港時間好少，主要搬屋，11月又會離開香港去旅行，12月參加細女畢業禮，既然遠去英國，又不如去歐洲行下，所以（拍戲）明年先算。」

毛舜筠除了榮升外母，28歲女兒區令山於美國結婚，24歲細女區亦山亦於英國名校畢業，成為物理治療師，問如細女也結婚會否感不捨？她說：「我都有同細女講過，不過她仍細，雖然已經拍拖，但覺得需要工作，沒有這麼快結婚。大女剛結婚，我也不想這麼快抱孫，想他們先享受二人世界。」

她指細女選擇回流香港工作和她一齊住，令她喜出望外，因在香港當物理治療師申請牌照需時，很多人畢業後都不願回港，細女現在會先學習針灸及讀運動教練課程增值自己。

對於被指為細女特意搬到山頂大宅，她說：「是為了細女返工方便搬出市區，但絕對不是搬山頂大屋，我確是廿四孝阿媽，如之前賣樓不順利，我也打算親自駕車接送細女返工，好似以前接送返學放學。」

（即時娛樂）