復仇女王《春花焰》再出招 吳謹言新婚解放 遭劉學義強吻 (12:42)

由劉學義、吳謹言主演的古裝愛情劇《春花焰》，播出後熱度爆表，之前在《墨雨雲間》﻿被冠上「復仇女王」封號的吳謹言，今次在《春花焰》再度出招，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」收看該劇。

改編自同名小說《春花焰》，新劇講述大炎皇子慕容璟和（劉學義飾），率領威北軍收復青州失地，戰捷入城後青州卻突發大火。城中傳聞是慕容璟和這個威北將軍，記恨青州百姓背叛了大炎，於是進城後便下了放火屠城的命令，他瞬間從正義之師變成人人喊殺。

在大火中痛失至親的青州少女眉林（吳謹言飾），自此立誓要手刃屠城元兇，並進入秘密組織成為死士，經過多年殘酷訓練後，迎來首次刺殺任務，正正就是她的復仇目標慕容璟和。於是，眉林被安排成為西焉入炎和親的百名西焉美人之一，伺機展開刺殺，最後卻因復仇而展開了一段愛情故事。

《春花焰》是吳謹言9月閃電宣布成為人妻後，首部播出的電視作品，首集一場吳謹言與劉學義的超激鴛鴦浴場面，受到網民關注，飾演殺手眉林的吳謹言，在浴池上假扮成婢女，接近劉學義，但竟被對方識破，並在浴池內放了軟筋散，讓吳謹言頓時武力盡失。吳謹言即獻上美人計，主動向劉學義獻吻，而劉學義其後則強吻一番，逼得吳謹言受不了咬破劉學義的嘴唇，咀到出血讓觀眾看到面紅耳赤。

男主角劉學義曾主演《少年歌行》、《花間令》，憑精湛表現讓人留下印象，今次在《春花焰》挑戰演技，不少粉絲大讚他的演技是前所未有，而他為劇集獻唱插曲《絕念》，同樣令人驚喜。

（即時娛樂）