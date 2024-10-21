Twins破巡唱紀錄 完成內地演唱會嗌不捨 被歌迷感動拭淚 (12:59)

為了即將展開的海外巡演，阿Sa特別訂製Twins專屬的行李帶，給每一個工作人員。（大會提供）

Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）昨晚（20日）於佛山完成第13場內地巡迴演唱會，加上年初在香港的14場紅館，已經破了她們自己紀錄，唱了27場。內地巡唱完結後，下月開始2人便開始10多場的外地巡唱，Twins將到倫敦﹑溫哥華﹑多倫多和拉斯維加斯等地方演出。

Twins在內地最後一場演唱會，歌迷特別不捨及瘋狂，從第一首歌開始已跟Twins又跳又唱，直到散場也不肯坐低。不少歌迷以不同打扮進場，包括有人穿古裝﹑扮小丑爆炸頭﹑亦有睡衣造型等，氣氛熱鬧。

演唱會完成第一部分快歌後，阿嬌見歌迷熱情，被感動到眼濕濕，她坦言：「嘩﹗咩事？一出嚟就已經想喊。」2人唱到不少經典金曲時，也被歌迷大合歌聲感動到眼濕濕，到完場時，2人再也忍不住淚水，到大合唱《風箏與風》時，被感動得抹眼淚，不捨得跟歌迷揮手暫別。

今年初，香港演唱會頭場是阿嬌生日，阿Sa為她慶祝，叫全場觀眾砌出不同顏色生日牌，昨晚阿嬌亦有驚喜給阿Sa，為她印好全場的「蔡卓妍生日快樂」橫幅，於Talking位時，請萬多觀眾高舉生日牌，為阿Sa高唱中文版生日歌，阿Sa收到驚喜後感動說：「嘩，咁早慶祝生日...好感動，我爸爸同埋我隻貓呢，都係就快生日，佢兩個都係10月23號生日，咁大家不如送祝福比佢哋啦，我爸爸坐邊呀....？生日快樂呀。」

阿Sa表示感謝歌迷陪她們完成今年創舉，不斷打破Twins演唱會紀錄，不經不覺巡到第27場，走過這段巡演日子，其實也不容易，每星期要去不同地方演出，有很多難忘地方，而今次內地巡唱之後，先小休一下，之後再到北美、加拿大、倫敦等地演出，她說：「好唔捨得呀，多謝大家陪我哋一路完成呢個巡演，一路上好多應緩，好多愛。多謝大家陪住我哋走過呢23年，之後我哋去英國、加拿大，唔知會唔會再見到你地呢？」歌迷大聲回答：「會呀！」

為了即將展開外地巡演，阿Sa已特別訂製Twins專屬的行李帶，給每一個工作人員，亦非常期待去加拿大看大瀑布，去到加拿大巡唱時正好她的生日，當地朋友已經準備好為她慶祝。

冬天的加拿大特別寒冷，阿Ss和阿嬌都是怕冷的人，她們會帶備最厚羽絨，阿Sa還忽發奇想表示：「不如搞個團，畀歌迷報名，一齊睇演唱會同參觀景點，反正我哋中間會留喺到玩，咪一齊囉﹗」

問到她們去到英國演出時，會否約身在當地的黃偉文（Wyman）見面？阿Sa笑說：「佢對『多謝失禁』﹑『愛情當入土』好有興趣，見面一定同佢度下。」阿嬌表示聖誕節在英國度過，都是第一次，所以演唱會上面，會想想是否有聖誕特別版演出：「海外場冇𠵱家咁大，同觀眾距離好近，應該會更加開心，或者可以叫佢哋再扮番Twins造型入場，或者扮聖誕樹，我哋可以揀最佳衣著，著得勁嗰個有大獎。」

（即時娛樂）