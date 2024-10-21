馬國明迎接「新身分」需斷捨離 騰出更多空間 網民：準備BB房？ (13:58)

馬國明去年12月與湯洛雯（靚湯）在蘇梅島拉埋天窗，其後屢傳靚湯有喜，有報道指兩公婆為求成功造人而「馬明三遷」，由將軍澳搬到何文田，最近更升呢至月租7萬的九肚山豪宅，愛巢愈搬愈大、愈住愈豪，令馬明將榮升爸爸的傳聞甚囂塵上。

馬明今天（21日）在Ig上載相片，並將個人珍藏及雜物放入迷你倉，並寫道：「正所謂：『Happy wife! Happy life! 』做咗差不多一年人夫，最緊要學識『斷捨離』！早排搬屋好鬼忙，趁住『馬國明天放假』，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身分而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！」似乎暗示與靚湯造人成功，準備迎接人生新一頁及新身分。

此帖一出，網民留言恭喜馬明：「恭喜馬明！喺咪要騰出多啲空間俾BB？」、「靚湯有咗？⁠恭喜⁠恭喜！」、「準備BB房? 恭喜晒」，不少圈中好友也留言問馬明是否有喜事公布。

另外，眼利的網民發現馬明存倉物件中，除了最愛的唐老鴨精品、波鞋及模型公仔外，竟然驚現那些年的「日本女神」松隆子、廣末涼子與深田恭子的寫真集，並留言說：「馬明呢啲咪真男人囉，單身嗰陣大大方方認睇過AV；結咗婚就『送走』日本女神。」、「馬明有品味呀！呢幾本寫真當年賣到斷晒巿，估唔到佢都有珍藏喎！」想不到馬明一張執屋相，意外地勾起一眾中佬的集體回憶，認真搞笑！

（即時娛樂）