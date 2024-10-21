黎瑞恩偕女兒同台跳唱反應佳 籌備個唱壓力大稱怕被遺忘 (15:16)

小恩子唱到《雲上的日子》終於灑淚，兒子立即遞紙巾，她透露籌備個唱壓力大，因為擔心已被遺忘。（鍾偉茵攝）

黎瑞恩（小恩子）一連兩場《V Union恩賞．演唱會2024》，昨晚（20日）於西九戲曲中心舉行尾場，一身女王打扮的小恩子獻唱第2首歌《多情》時已被感動，她說：「點解咁快想喊？大家唔好整喊我，我仲要唱。」

她轉身調整情緒後，又拿自己身形開玩笑：「相隔6年再開騷，我一切安好，大家有冇覺得我變瘦？我話晒都係玉女，冇肉點做『肉女』呢？」她脫去外套後，再說：「真係瘦咗，我冇呃大家。」

安歌部分亦充滿驚喜，換上短裙的小恩子，邀女兒Sheree跳唱《心急人上》、《美少女戰士》，台下反應熱烈，但她指女兒不會出道做藝人：「經過今次，佢見到我做歌手好辛苦，要背歌詞同好多練習，所以佢決定讀書，之後做番同佢修讀科目相關工作。」

她又即場教女兒稱呼台下觀眾為哥哥、姐姐，Sheree即說：「各位哥哥姐姐好，多謝大家嚟睇媽咪演唱會，佢係咪做得好叻呢？」小恩子還叫兒子上台跟大家打招呼，一家三口與粉絲影大合照。

小恩子唱到《雲上的日子》終於灑淚，兒子立即遞紙巾，她透露籌備個唱壓力大，因為擔心已被遺忘，結果大家反應很好：「我做每場騷都當最後一次，因為今日唔知聽日事，唔知以後有冇機會唱歌畀大家聽。」

她又指今次開騷，奉勸朋友不要送花籃，寧願將錢捐出做慈善，她說：「多謝大家，今次籌得20萬元，會捐去幫助中風患者，等佢哋接受免費針灸治療，祝福大家健康。」

騷後受訪，小恩子表示與女兒同台合唱，是機緣巧合：「女兒最近返港度假，佢喺屋企家陪我練歌時，啟發我諗到呢個表演，其實佢愛唱歌、跳舞，曾提出想參加歌唱比賽，但我堅持要佢完成學業再講，今次算完咗佢同我心願，仔女𠵱家更明白做藝人壓力大，變得更崇拜我，我個仔就冇興趣入行。」

她笑指自己臨完場才喊，已經算叻，以前唱到第3首就爆喊，又談到完成個唱後，沒有假期休息，要馬上投入為12月公演的音樂劇綵排。

對於好友蔡一傑公開剛做完切除腦部腫瘤手術，小恩子對消息大表震驚：「之前知道佢唔舒服，我有傳短信畀佢，可能佢怕大家擔心，所以冇提及病情。（去探他嗎？）佢喺美國做完手術？不過好似已經返咗嚟，我哋畀佢好好休養，唔好打擾佢，佢好番康復就會出來，希望佢早日康復。」

（即時娛樂）