麥翠嫺嫁女 對女婿有讚無彈畀滿分 婚宴變亞視舊生聚會 (17:49)

提到傳統的斟茶長輩儀式，麥翠嫺大手筆送女兒巨型龍鳳鈪，她自稱雖然不捨得女兒嫁人，但開心多了半個仔。（大會提供）

麥翠嫺爆一對新人同在銀行工作是同事，拍拖約3年，2人嗜好相近愛打機，志趣相投。（林蘊兒攝）

前亞視花旦麥翠嫺女兒龔敏晴，與圈外男友顏亦希結婚，昨晚（20日）於酒店大排筵席。婚禮佈置以粉紅色為主，不同角落擺放2人喜歡的多啦A夢公仔作裝飾。榮升外母的麥翠嫺開心滿場飛，不停與一班相識多年的資深藝人朋友包括，于洋、葉子楣、李道洪、劉少君、區靄玲、劉錫賢、魏秋樺、陳昭昭等影相聊天敘舊，將婚宴變成亞視舊生聚會。

麥翠嫺與丈夫龔汝華接均表示，嫁女開心得難以形容，對女婿非常滿意，認為一對新人是天賜良緣。麥翠嫺分享感受，對女婿有讚無彈：「祝福女兒生活幸福，夫妻和和氣氣，未來遇開心或不開心日子，都共同度過。當然想他們早日開枝散葉，但不會催促，怕帶來壓力。我給女婿滿分，他人品好，性格單純又內斂，雖然比較靜，不過品學兼優為人更非常孝順，我相信他會是愛妻號。」

新外母爆一對新人同在銀行工作是同事，拍拖約3年，2人嗜好相近愛打機，志趣相投。提到傳統的斟茶長輩儀式，麥翠嫺大手筆送女兒巨型龍鳳鈪，她自稱雖然不捨得女兒嫁人，但開心多了半個仔，取笑女兒比她眼淺，斟茶時眼濕濕。她續說：「我教女兒揀男仔要有內在才華，不要貪外表靚仔，當初女兒帶男友回家見我們，我已口水流。因為女婿知書識禮，在哈佛讀書是優質股，我相信女兒眼光似我，好識揀老公，未來要好好支持對方。」

（即時娛樂）