吳業坤自嘲唔紅 唔怕網民Mean爆 冇打擊開騷信心 (18:55)

王灝兒（JW）、吳業坤（坤哥）、胡鴻鈞、應屆港姐冠軍倪樂琳與亞軍梁嘉莹、周吉佩，今天（21日）出席《善心滿載仁愛堂》記者會，坤哥戴帽遮髮，預告會以新造型示人。

坤哥爆曾被JW取笑頭髮稀疏，他也留意到年紀大，身體機能變差，獲激勵學養生，最近接受頭髮療程，JW問他：「做了植髮？」坤稱回答：「沒有植髮和織髪，是育髮，現在頭髮變濃密，終於可以玩變髮。」

JW即表示期待，又自爆與坤哥同年，現在都進食保健產品養生。坤哥讚JW已有財力開飲品店做老闆，更邀對方為他和胡鴻鈞開騷贊助飲品，JW大方答應，又提到在慈善騷有新的演唱方式，會偕同兩位《聲夢2》女學員表演。

坤哥早前在網上搞「半紅不黑係好定唔好」投票，在3個選項中，以「收皮啦」獲最多網民投選，坤哥笑說：「我每日都對自己講一次！」問到是否借網上互動遊戲發牢騷？他笑說：「我都唔紅，好難去計較，能夠上台唱歌已經好好。我本來想透過遊戲互動，測試網民有幾mean？結果發現大家真係好mean。」

他稱沒有被打擊開騷信心，希望吸引網民買飛支持，以及激勵正在努力的藝人：「我出道後遇過太多好mean嘅事，𠵱家成長咗，亦有好多後輩出現，我以身作則，踩過嘅伏，留畀後輩再踩一次。」

JW指自己也有經歷，知道網民真的很mean，勸坤哥不要再挑戰網民：「坤哥明知網民mean就唔好去測試，自己攞嚟！（心痛坤哥比網民抨擊？）是，我係佢圈中好朋友，覺得佢唔可以咁樣對自己。」

倪樂琳與梁嘉莹首次參與大型慈善騷，但沒有表演，倪樂琳表示會捐錢支持，她又透露早前為台慶拍了宣傳片，心情興奮，因為小時候愛收看台慶，很期待參與其中，希望有份擔任司儀，又笑說：「知道每年台慶都有抽獎環節，希望可以延續運氣，抽到終極現金大獎。」

（即時娛樂）