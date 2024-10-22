ANSONBEAN返母校表演感動落淚 Nowhere Boys馮允謙梁釗峰 囊括叱咤榜三甲勁興奮 (11:59)

Jay興奮地表示《會再見的》演唱會Live版昨日派台，新MV亦隨之上架，他透露昨日聽到電台首播，回想很多演唱會片段時悄悄落淚。（大會提供）

「唱作王子」馮允謙（Jay）、「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、梁釗峰、陳健安、雲浩影（Cloud）、ANSONBEAN和樂隊Nowhere Boys，昨日（21日）分別到「香港道教聯合會青松中學」和ANSONBEAN的母校「聖士提反書院」，舉行首日「我們都是第一次做人─中學校園音樂巡演2024」。兩校師生都非常熱情，ANSONBEAN畢業之後，曾因校慶和拍MV返回母校，但昨日首次上舞台，在老師和師弟師妹面前唱歌表演，心情特別激動，在台上哽咽落淚。

寰亞音樂一連五日走訪香港各區中學，舉行共10場校園音樂巡演，並以「迷惘」、「勇敢」和「自信」做主題，歌手分享自身經歷，鼓勵學生積極面對困難。ANSONBEAN打頭陣出場演唱《RISE》，雖然負腳傷，但仍落力跳唱，更走入觀眾席在學生群中表演，掀起全場氣氛。

之後應主持DJ「飛機」要求分享人生金句，ANSONBEAN說：「最緊要『感恩』，感恩身邊支持嘅人，所以今日第一次返嚟，再次多謝St. Stephen's College，由中學一路培訓到我今日可以表演，所以我真係好開心⋯⋯」他開始哽咽並落淚，台下師生歡呼，身旁Feanna輕輕拍他背部，以示支持。他續說：「以前望到台上嘅表演嘉賓，我今次可以返嚟表演好開心，多謝SSC（校名簡稱），多謝各位教過我嘅老師，多謝大家。」然後他深深鞠躬致謝，全場熱烈掌聲。

昨日兩場學生都非常熱情，最近沉迷夾公仔的陳健安，演唱新歌《我違和但我不糾正》後，拿出幾個「戰利品」，送給觀眾席上反應最熱烈的同學仔，與眾同樂。完場後，師生紛紛邀請眾星合照和簽名，場面熱鬧。

本周「叱咤903專業推介」流行榜三甲分別是第一位Nowhereboys Boys《放飛之旅》、第二位梁釗峰《離合的藝術》和第三位Jay《會再見的》。昨日他們在後台相遇互相恭賀，並感謝公司支持。Nowhere Boys主音Van笑說：「我哋上一次有歌登上呢個榜冠軍，係5年前《致旅途中的我》，今次《放飛之旅》都有個『旅』字，睇嚟呢個字好旺我哋，要寫多啲有個『旅』字嘅歌。」

Jay興奮地表示《會再見的》演唱會Live版昨日派台，新MV亦隨之上架，他透露昨日聽到電台首播，回想很多演唱會片段時悄悄落淚。作為Jay頭號fans的釗峰說：「好開心同Jay一齊入到三甲，因為我哋一齊由零開始，聽對方嘅Demo。同埋恭喜Nowhere Boys呢班兄弟，做咗一首好適合𠵱家聽嘅歌，係一首好鼓舞嘅歌。」

（即時娛樂）