巾幗4｜黎耀祥親揭「柴十七」名字迷思 原來同易經有關 (14:12)

羅天宇和蕭正楠在劇中有對打場面。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（21日）首播，以舊上海為故事背景的《巾幗4》，女主角「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）一開始便遇上危機，要找來擁三寸不爛之舌的柴十七（黎耀祥飾）打救；而巾幗與梟雄惺惺相惜的場口，更有著金牌編審張華標的強烈特色，就是連串密集式的精警對白，及男、女主間的唇槍舌劍，配以劇組用心營造的360旋轉式拍攝，突顯場口的「霸氣」。

黎耀祥受訪時笑言一輪嘴場口，是張華標為他度身訂做：「標哥好知我強項，好多時會喺適當時候就番我長處，加番啲好睇位畀我，例如一個人一口氣講4頁紙、一輪嘴去鬧人。」

昨晚七爺及柴十七的出場均戲味和氣場甚濃，前者以大Red唇、睿智笑容加強勢戒指帶出霸氣，後者則以入木三分的翹著二郎腿腳䟴䟴及嘴藐藐囂張狀態現身，另外，網民對於古巨基繼《巾幗2》後再唱主題曲大感驚喜。

《巾幗》首集男主角柴九深入民心，黎耀祥今次第四季飾演柴十七，令不少網民揣測兩個角色是否有親？昨晚黎耀祥帶領定欣、陳曉華、羅天宇及蕭正楠直播宣傳時，公開「柴十七」命名之謎，並謂出處是《易經》：「點解姓柴係一個情意結嚟，十七呢個名係標哥取自《易經》八十一理數入面嘅。《易經》十七卦叫隨卦，隨遇而安咁解，十七為吉（卦），意思係排除萬難、有貴人助、把握時機、可得成功，完全係符合咗柴十七嘅人物性格，大家要明白編劇嘅苦心，佢連角色名都唔係求其嘅。」

黎耀祥又指《巾幗》系列每季角色都截然不同，故希望觀眾能當第四季是全新的故事看待：「巾幗同梟雄只係一個概念，冇框框，大家冇需要比較，我哋都冇壓力嘅。」

除了招牌式「口水花」大場面，昨晚還有不少巾幗Style焦點場口，分別是韋豪（羅天宇飾）與一人演三角的蕭正楠的精彩對打；七爺返回娘家時與外甥偉強（周百恩飾）、因七爺與親姊桂嫦（甄采浠飾）昔日的桃色恩怨，而引發的激烈爭執及掌摑事件；及七爺及柴十七的「丁鈴噹啷極速黃包車」場口，相關場口相當刺激。

醉酒的七爺與柴十七分別坐上黃包車，然後由車伕極速拉著二人沿著樓梯極速向下滑，柴十七全程呼天搶地的狀態，與開心大叫的七爺形成強烈對比。黎耀祥及定欣直播期間，透露場口分開兩段拍攝、並拍攝了一整個晚上，劇組更為2人準備威也以策安全，黎耀祥說：「嗰場戲算係少少危險動作，但比想像中好好多，好玩嘅，仲比想像中冇咁刺激添！」

新劇及綜藝節目於同日首播的蕭正楠，昨晚連環走訪《東張西望》及《巾幗4》直播現場瞓身宣傳。對於自己近乎雄霸昨晚翡翠台黃金時段，蕭正楠在社交平台笑言，是另類「煩擾式宣傳戰術」：「唔好意思，今晚會煩到大家，我7:30、8:30、10:30都會喺翡翠台，希望煩到你哋鍾意。」

（即時娛樂）