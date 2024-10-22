浪花男子明年1月亞博開騷 期待歎香港美食睇夜景 (15:22)

J-POP偶像團體浪花男子（Naniwa Danshi）早前在日本橫濱ARENA舉行演唱會，他們將襲港開騷，《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》將於明年1月25及26日假亞博舉行。

浪花男子（Naniwa Danshi）是日本7人男子團體，由藤原丈一郎、道枝駿佑、大橋和也、大西流星、西畑大吾、長尾謙杜、高橋恭平組成。團體於2018年成立，並於2021年憑藉出道曲《初心LOVE》出道。團體名稱中的「浪花」源自大阪的古稱，強調成員們深厚的關西文化背景。除了可愛帥氣外表和精彩表演力之外，來自關西的他們輕鬆幽默談話風格，也是吸引粉絲入坑的重點。

在日本9個城市中，一共42場演出全部售罄的《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024 '+Alpha'》，總參與人數預估將高達43萬4千人，印證了他們的超強人氣。浪花男子出道3年，將首次踏出日本，到3個地區展開亞洲巡迴演唱會，包括台北、首爾、香港，讓粉絲興奮不已。

對於明年1月來港開騷，他們表示未曾到訪過香港，對香港印象暫時只有大家遠道而來，拿着大扇子寫着來自香港，還有著名夜景，希望大家可以在YouTube上留言介紹好吃好玩的。藤原也提到想在香港拍片，內容都是飲食，好像休假一樣，還想做突擊街頭訪問。

他們得知坐飛機到香港，要花4至5小時後嚇了一跳。長尾表示會利用坐機時間，好好了解香港，期待見到大家。大橋更以隊長身分對香港的Nani-Fam說：「雖然成員都沒去過香港，但大家都很期待香港的美食、美景...和見到大家，希望大家多多支持！」

《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》門票將於10月28日（周一）優先預訂，並於30日（周三）上午10時起於cityline購票通公開發售。

（即時娛樂）