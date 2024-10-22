Twins簽名會Fans拎黑圖簽名 蔡卓妍冇眼睇：塊面大到... (17:17)

Twins舉行簽名會期間，有Fans送驚喜給阿Sa，原來是她出道時的黑圖（紅圈示），嚇得她花容失色。（大會提供）

Twins剛於佛山完成第13場、亦是內地巡迴最後一站演唱會後，馬不停蹄回到香港，日前到位於銅鑼灣的英皇娛樂期間限定概念店舉行簽名會，雖然當日只得250個名額，但更多未能被抽中的Fans聞風而至，在舖外及對面馬路的廣場等候2人出現，場面墟冚。

簽名會期間，不少Fans一家大細到場支持，亦有Fans送上「驚喜」，拿出2人出道不久後的「黑圖」給2人簽名，面對過去的自己，嚇得阿Sa蔡卓妍「花容失色」，爆笑全場。

多年未有舉行簽名會，Twins表示興奮，而且相當難得：「耐到都唔記得咗有幾耐，其實好開心，因為平時見到大家都係演唱會或者活動，比較有距離，來去匆匆，好少機會可以咁近距離面對面，大家可以傾偈。」

簽名會上，Fans帶來簽名的物品，除了最新推出的彩膠，亦有各種不同物件，最特別是有2人出道追隨到現在的Fans，竟帶來她們剛出道時照片來簽名，阿Sa拿着一張被Fans超近距離拍攝的相片，她說：「睇吓塊面大到，喂！嗰陣時好多雀斑呀、仲有暗瘡...」然後一副慘不忍睹的表情，Fans在旁大笑，場面有趣。此外，亦有Fans向11月生日的阿Sa，提前送上生日禮物，十分有心。

簽名會結束後，2人到概念店內「巡視」，首次到概念店的阿嬌抽到扭蛋再抽小卡，在抽第一個扭蛋時，即抽中Twins簽名寶麗萊，工作人員表示整部機只得幾張，有Fans試過用5位數字才抽到，阿嬌聞言：「我抽咗佢哋啲機會𠻹，我要影相show一show off呀。」隨後2人又買了英皇集團主席楊受成博士的小卡套掛飾，「巡舖」完畢後，便到隔籬幾個舖位的鐘錶珠寶跟楊老闆會合，2人化身小Fans拿出小卡套給對方簽名留念。

2人在選購金飾時，店內有客人大叫：「老闆，阿Sa生日呀。」阿Sa即大讚對方醒目，楊受成笑說：「咁佢送嘢畀我吖。」

（即時娛樂）