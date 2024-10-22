羅啟豪巡迴Busking十八區 「豪殼」帶寵物捧場變小動物天地 (21:30)

捧場的人數一次比一次多，「豪殼」更帶埋寵物貓、狗與小鳥到場。（大會提供）

羅啟豪的音樂活動邀得魏嘉信擔任演出嘉賓外，又有雀仔在台下欣賞。（大會提供/明報製圖）

羅啟豪歌迷會日前舉辦《相信 相信羅啟豪 Believe in Ramon Lo Busking Tour》目標是讓更多人認識他，計劃邀請啟豪唱勻十八區。日前他到一間寵物友善咖啡室完成第五站Busking。活動邀請魏嘉信擔任演出嘉賓，豪殼（粉絲暱稱）亦趁機帶同寵物到場，令表演場地變小動物天地。

啟豪為現場觀眾唱出《孤雛》、《想說》、《飛機師的風衣》、《Better Man》等歌曲，主打他的《相信相信》。問啟豪點解揀選這個場地？他稱自從 Busking Tour計劃開展以來，收到最多場地建議是九龍城區的新商場。加上歌迷會知道他鍾意綠色空間與飲咖啡，又喜歡小動物，所以在商場內揀了這間半室外的寵物友善café，對住草地去唱歌畀大家聽

現場不單止「豪殼」，更有好多他們帶到場的寵物，狗仔、貓與雀仔。啟豪笑到見牙唔見眼說：「聽講貓仔 Lily 係第一次出街，好榮幸Lily第一次出街就係嚟欣賞我嘅Busking ；另外仲有兩隻好靚好乖嘅雀仔，歌迷話當我唱緊輕快歌嘅時候，佢哋就即刻跟住一齊唱，真係好得意！」

提到請魏嘉信做嘉賓原因，啟豪稱欣賞對方的聲線與唱腔外，亦因為貫徹自己慳家風格，說：「Cris （魏嘉信）呢個金牙大狀平時講嘢真係超級風趣幽默，所以搵佢做嘉賓，唱歌之外仲可以包埋棟篤笑，一舉兩得！」他最開心是Busking Tour 一次比一次多觀眾，希望往後演出時觀眾人數繼續節節上升。他更期待歌迷會著手籌備的聖誕特別版Busking。

（即時娛樂）