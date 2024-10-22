「鏡粉」被投訴昂坪霸位擾民 邱士縉嘆難控制 籲理性追星 (19:13)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）及談善言，今天（22日）拍攝由陳健朗執導的港台劇《獅子山下2024》單元《藏》爭執戲分，拍到爆喊弄花妝容，2人是中學同級同學，入行後首度演情侶，談善言大爆Stanley自稱校草，Stanley說：「佢見證我最風光時刻，就係中學時。」問談善言是否校花？她則說：「當然唔係，中學大把靚女，湯怡師姐先係校花，當時我都覺得佢好正，好靚女、斯文、又識煮嘢食。」

談到電訊盈科證人上庭時指，公司因MIRROR紅館演唱會事故損失9000萬，Stanley聞言說：「呢啲唔係我要知嘅嘢，所以唔知道。」問公司可有要求他們努力追數？他即說：「呢個數我幾努力，都唔係咁容易達到，問錯人，唔係問我囉，應該問最勁嗰啲，問姜濤囉，掉個波畀佢先，聽到數字都有啲嚇親，唔怪得知魯生（魯庭暉）咁多白頭髮啦！」

有人投訴「鏡粉」為了即將舉行的商台叱咤頒獎禮記招，一早到昂坪以各種物品霸位，擾民及不理其他歌手粉絲感受，Stanley指MIRROR成員一向呼籲粉絲尊重所有人，之前商台門口一事也討論過，他說：「覺得都係要盡量尊重其他人，我哋一向咁樣勸喻，要理性地追星，但有幾多人會聽，我哋都控制唔到。」

（即時娛樂）