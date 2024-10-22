翁靜晶戴綠寶石鑽飾變身闊太 分享學阿拉伯文心得 (23:53)

翁靜晶與丈夫何猷彪（Sean）上周六（19日）應澳門崇德社之邀出席10周年慈善晚宴擔任主禮嘉賓，配合大會主題「閃耀」，平日簡樸打扮的她也要放閃。她在社交平台分享晚宴的照片，寫道：「澳門崇德社成立10周年晚宴！又要暫時變身闊太。」翁靜晶一身高貴打扮，配戴大大粒綠寶石鑽飾勁搶眼。當晚何超瓊（Pansy ）也同場，網民大讚翁靜晶與超瓊皆艷光四射，她說：「Pansy 仲係好靚！佢同Sean（何猷彪）兩堂姊弟同場，平日他們較少合照。」

近日學阿拉伯語成熱話，翁靜晶今日（22日)也在社交平台分享學外語心得，包括阿拉伯文：「學習語文的要訣，是要每天重溫。一旦連續多天沒有練習，對於語文的記憶，就會逐漸消失。」她介紹一個學習語言的程式，說：「剛開始的時候，可以用基本的免費課程，下定決心好好學習的時候，才去買計劃。我每天重溫的語言，包括葡萄牙語、法文、以及阿拉伯文。有時候，也會嘗試去學一些意大利文的單字。」

「在眾多的語文之中，最難學的頭三項，就是梵文、中文和阿拉伯文。更麻煩的地方，是阿拉伯文和中文一樣，有不同的方言。我學的那一種，是埃及的語法，屬於傳統阿拉伯文。然而，阿拉伯文容易的地方，是發音的統一。只要你能夠熟悉28個音符，你就可以讀出可蘭經的經文。能夠讀阿拉伯文，並不代表能夠理解你自己在讀什麼。這又是其中一個難處。長話短說，下載這個程式，學自己認為需要學的語言。我用這個程式，已經連續1000日，你又可以堅持多少天呢？」翁靜晶回應《明報》早於2005年學阿拉伯文，她學了3年也只能日常基本溝通，要完全學懂好困難，除非在當地生活，但大家學一、兩句打招呼以表達友善是可以的。

（即時娛樂）