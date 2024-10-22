AGA赴台灣拍新歌MV 10個造型百變打造夢幻感 (23:38)

江海迦（AGA）全新概念大碟《Writer’s Block》第二首單曲《Unfamiliar City陌生之城》，續寫上一部曲《DRUNK DIAL》的故事。AGA在《Writer’s Block》中飾演203室住客，《Unfamiliar City陌生之城》由AGA作曲，許弘毅填詞，寫出《DRUNK DIAL》未能接通後，女生必須重新找到自己的世界及找尋快樂的心境。

新歌MV與AGA相熟導演Sheng Wong再度合作，首次於同一MV中擁有十個造型，配合CG 製作出華麗眩目的視覺效果，打造出超現實的夢幻感MV。復古感AGA、童話感AGA、Boyish AGA、少女感AGA等，呈現AGA形象的多變及可能性，讓人耳目一新。

這次MV赴台灣取景，其中一個主要原因，是在台南林百貨的著名古董指針式電梯，與《Writer’s Block》內所幻想的古董電梯不謀而合，成了MV內最標誌性的視覺元素之一。另外除了林百貨的電梯，台南全美戲院保留老戲院座位，MV中AGA以復古造型獨坐在戲院看戲一幕，彷彿有打破時空界限之感，更顯歌曲及MV的異想天開和迷失。

AGA為這次MV拍攝下苦功，首次吊威接近兩小時。AGA說：「因為MV情節要先拍升起再拍墜落，所以凌空吊威也拍攝時間比較長，拍升起的時候，因為長時間拍攝，一直要拗腰的動作，所以身體會比較痛，但在場有專業的人員一直在指導和幫忙，所以拍攝過程雖然長，但很順利和放心。」在MV末段，AGA回到「Writer's Block」，在古董升降機遇見台灣演員李沐飾演的另一位住客，影片完結於兩人的相遇，為《Writer’s Block》下一章留下懸疑的省略號⋯⋯

（即時娛樂）