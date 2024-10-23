黃劍文開騷 被譚輝智摸腹肌 「家姐」周慧敏任嘉賓 Kimman感動落淚 (12:22)

黃劍文（Kimman）首個個人演唱會《黃劍文Stand by Kimman》，昨晚（22日）於旺角麥花臣場館舉行，黃劍文一身白馬王子Look現身，唱出《新不了情》和《閉目入神》為演唱會揭開序幕，她表示揀這兩首歌，前者因過世媽媽喜歡這齣電影，該片在廟街拍攝，他小時候經常跟媽媽去廟街睇表演和聽粵劇，估不到自己長大後，會在街頭busking；後者則是他參加《中年好聲音2》時唱過，由此曲開始他受觀眾歡迎。

接着他再唱出參賽時，婆婆離世曾唱的《眼淚》，說：「我今（昨）晚會用心去唱。」唱罷，他笑言在台上表演換衫，引台下觀眾尖叫，除去外套以背心示人，大騷手臂，表示是3星期努力健身操練的成果，然後跳唱張國榮的經典歌曲。

黃劍文請來「中二生」林思彤（前名林若盈）、葉巧琳、劉智衛、譚輝智和周慧敏擔任嘉賓。譚輝智甚受歡迎，2人合唱《記憶棉》和《我們的愛》，黃劍文表示大家以為他們會唱《真情流露》， 還為他們改了組合名「KFC」和「輝黃」。譚輝智透露對方致電邀請他擔任嘉賓時，他開心到尖叫：「原本來睇騷，現在還有機會上台唱歌。我很欣賞Kimman有把感動的聲音。每次擔任嘉賓，我都會摸對方。」說罷他便伸手入Kimman衫內摸腹肌。

周慧敏（Vivian）最後登場，黃劍文感激對方鼓勵他入行做歌手，他哽咽說：「在我不開心、受委屈和音樂路上遇到挫敗時，她像家人般給予我很多鼓勵，又教我唱歌。家人很重要，這個是我很重要的家人，多謝她來見證我第一個演唱會。」 Vivian出場說：「不要搞喊我呀，細佬。」

2人相擁後，黃劍文終於忍不住流淚。Vivian安慰Kimman表示要釋放出來，眼淚是美麗，2人合唱《知己》，Vivian續說：「見到很多人來支持你，像個大家庭，我好似家庭中的大姐姐，所以一定要來撐你， 還因為上頭（上帝）畀Order我們要彼此相愛、互相鞭策，相信你在音樂路上會繼續發光發亮。」

演唱會來到尾聲，黃劍文和舞蹈員勁歌熱舞兼表演打側手翻，全場歡呼拍掌，唱到興起更走落台與粉絲握手。他又自爆曾被人嘲是奀星，但他不介意，反覺得奀星都好有閃過，所以不要放棄夢想，然後他感觸落淚唱出最後一首歌曲《凡星》。

黃劍文騷後受訪，直言只做一場騷不夠喉，希望明年可以舉行Part 2，到時可能會騷腹肌，希望公司安排多一次。說到Vivian出場時，他忍不住喊，他說：「綵排時已經喊，感激她在我人生最低潮時陪伴和鼓勵，又帶我上紅館和外地演出，給予很多機會，讓我汲取經驗。」

（即時娛樂）