呃錢｜牛津大學博士遭詐騙40萬 中女墮愛情陷阱 賣樓套現160萬助「愛人」 (12:49)

牛津大學博士Red在網上買賣平台以150元放賣三本舊書，豈料被騙走40萬元。（無綫提供圖片）

無綫台慶綜藝節目《呃錢》由《東張西望》的區永權、李旻芳、梁敏巧，聯同蕭正楠擔任主持。節目主題各類型以真實事件為基礎個案，透過全外景及戲劇式拍攝方式，為觀眾拆解最常見及最新的詐騙手法。

昨晚（22日）播出第2集，其中一個騙案的受害人是牛津大學博士，該名受害人透過網上買賣平台放賣舊書，豈料遭騙走40萬港元，相當離奇！被騙者Red受訪時坦言，沒想到自己謹慎仍誤墮騙局，希望藉自己經歷揭發騙徒惡行，提醒大家網上交易要小心，Red說：「我哋嘅對手係專業騙子，佢哋係好有經驗嘅集團，好掌握到我哋嘅狀態。」Red坦言若遇到騙子，學歷不但未必幫到手，更分分鐘有可能是絆腳石。

首次使用相關買賣平台的Red，本打算以150港元放賣3本二手英文書，豈料將相關圖片及資訊上載到平台不久，即引來扮成是買家的騙徒，先要求Red提供電郵地址，之後Red收到疑似官方平台（及後才發現是假的）的電郵，通知她可收款，便按照指示輸入一次性密碼，豈料即時發現自己銀行戶口轉錢往第三方戶口的限額被提高，並被騙徒分3次轉走40萬港元。

Red形容當時心情激動得，猶如「心跳停頓」一樣：「我未經歷過嗰種震驚，我覺得我個心跳係停咗！」雖然Red已即時致電銀行及報警求助，但仍無法終止相關轉賬或凍結戶口。

兩名女事主陳女士及Anita，則誤墮「網戀」愛情陷阱，騙徒利用事主同理心，欺騙錢財加感情，陳女士更不惜賣樓套現160萬港元幫助「愛人」。節目邀來臨床心理學家馮浩堅，拆解「網戀」騙徒行騙手法，馮指騙徒懂得掌握受害人心理，除了偽裝成充滿魅力成功人士，還會超級暖男上身噓寒問暖；他又指出大部分受害人心理方面均較為脆弱，讓騙徒容易有機可乘。

（即時娛樂）