巾幗4｜羅天宇曾試過一場戲NG 30次 靠「劉穎鏇激將法」練跪地開槍 (13:05)

演年輕版羅天宇的內地演員張洛齊（左圖），驟眼看與羅天宇有七分相，；而飾演曉華童年版的賀楚清，亦獲讚樣子有秀氣。（無綫提供圖片）

羅天宇和陳曉華在劇中有不少深情對望、但又千言萬語的場口。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（22日）播出第2集，在上海叱吒風雲的七爺（胡定欣飾）因親哥哥新爺（海俊傑飾）興風作浪，陷入財困擠提危機，七爺無計可施下，以死要脅柴十七（黎耀祥飾）幫忙，最終柴十七以「兄妹同心，其利斷金」、「光著腳的女人，不怕穿尖頭曼皮鞋的男人」及「雀不飛」3招，成功協助七爺，2人惺惺相惜，並立誓「狼狽為奸，贏盡上海灘」！

昨晚劇集尾段大型槍戰動作場口，先是茶樓門外一輪大龍鳳槍戰，再來是茶樓內埋身肉搏，由地下沿樓梯打到上二樓，涉及演員近百人。羅天宇在相關場口中施展渾身解數，除了擒高趴低兼不斷翻筋斗，又跪地跣住掹雙槍、再緊接轉身開槍甫士相當煞食，該幕長達3分鐘的槍戰打鬥戲，前後足足拍了2日。

對於入行16年終圓夢拍攝動作戲，羅天宇不敢怠慢，事前跑步及踩單車練氣：「我一有時間就會租架單車周圍踩，可能開工前來回踩個半鐘頭單車去買杯咖啡，所以拍時體力係OK嘅。」

天宇指由於初時未能掌握打鬥戲技巧，曾試過一場戲NG 30次：「有啲take可能拍咗20、30次，都未必做到個感覺，感恩今次學到好多嘢。」他表示每次完成動作場口，都很有成功感，並感激對手黎耀祥及蕭正楠的鼓勵：「有時就算嗰take OK咗，我哋會話做多個更加好嘅，希望帶到刺激感畀觀眾。」他笑言昨晚的跪地甫士，全靠導演以「劉穎鏇激將法」令他苦練成功：「跣腳嗰吓好搞笑，導演講咗句：『劉穎鏇都跣到，你唔係唔得呀？』跟住我就因為呢句說話，激發咗小宇宙係咁練，覺得要做好呢個動作，冇理由輸畀劉穎鏇，好彩效果大家話幾好。」

天宇在劇中與陳曉華演分隔異地後，再度重逢青梅竹馬戀人，在劇中有不少深情對望、但又千言萬語的場口。雖然2人鏡頭前濃情蜜意，但私下相處如歡喜冤家，天宇更是曉華明目張膽的欺負對象，曉華笑言：「我萌生咗好想欺負佢嘅念頭，成日都想玩佢咁，因為佢好搞笑。之前佢買咗件外套係啡色嘅，我成日笑佢著呢件衫好大個，咁佢每次都會跑走，我就一路追住佢嚟笑，到𠵱家都未摵甩呢個習慣。」

劇中演年輕版羅天宇的內地演員張洛齊，驟眼看與羅天宇有幾分相像，尤其戇直神態更是神倒模；而演陳曉華童年版的賀楚清，亦獲讚樣子有秀氣。

（即時娛樂）