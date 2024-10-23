工藤靜香明天麥花臣開騷 今抵港廣東話打招呼 盼嘗小食逛超市 (17:07)

工藤靜香步出機場離境大堂後，大批人群擁上前，一度出現小混亂，需要由多位保安和工作人員開路護送上車。（鍾一虹攝）

工藤靜香今午抵港為明天演唱會準備，沿途她表現親民，見到有女粉絲抱小孩到來，工藤靜香即走近摸小孩額頭。（鍾一虹攝）

「木村嫂」工藤靜香相隔31年再來港演出，今午（23日）她坐飛機抵港，為明天（24日）在旺角麥花臣場館舉行的演唱會準備，吸引數十粉絲到機場接機。一身潮服打扮的工藤靜香狀態大勇，步出機場離境大堂後，大批人群擁上前，一度出現小混亂，需要由多位保安和工作人員開路護送上車。

態度親切的工藤靜香，透過翻譯員提示在場人士要小心安全，也應傳媒要求停下來拍照及接受簡單訪問，沿途離開時亦跟粉絲交流。有粉絲用日文寫心意卡，工藤靜香特意探頭細閱，又親手接過粉絲花束、公仔、禮物，見到有女粉絲抱小孩到來，身為兩女之母的工藤靜香即走近摸小孩額頭，氣氛熱鬧又溫馨。

工藤靜香受訪時表示，已經很久沒見香港的粉絲，今次來到香港受到大家熱情接機，覺得很開心。談到相隔31年再來港開騷心情，她說：「真的不好意思，要大家等了一段時間，其實我一直都想盡快過來。（準備什麼驚喜？）我之前一直在日本巡演，今次香港開騷，歌單有點調整，大家認識我以前的歌，今次都會再唱。」

她又稱自己為了誠意，已練習了廣東話，又即場晒廣東話跟大家打招呼：「大家好，我是工藤靜香，多謝大家。」不過唱廣東歌，就希望等下次練好廣東話再唱，今次她會收集意見，了解大家想聽什麼廣東歌。

講到留港期間，有沒有安排私人行程，工藤靜香笑言期待品嘗黑糖和薑味小食，也希望逛地道超市，了解香港民生和文化。

（即時娛樂）