韓石圭被劇本打動 李浚赫《或好或壞的東載》收視理想 (17:45)

洪宗玄（右圖）在《愛過》演李世榮的現任伴侶，洪宗玄認為「宋敏俊」一角是奉獻的代名詞。（Viu提供圖片）

影帝級的韓石圭被《如此親密的背叛者》劇本打動（左圖）；李浚赫主演的《或好或壞的東載》收視不錯。（Viu提供圖片）

多部韓劇近日陸續播出，除了由黃寅燁、鄭彩娟和裴賢聖主演的《重組家庭》外，申惠善和李鎮旭合演的《致我的解離》、坂口健太郎與李世榮跨國合演的《愛過之後來臨的》，已於「黃Viu煲劇平台」上架。李浚赫演出《或好或壞的東載》和影帝韓石圭攜新作《如此親密的背叛者》回歸，相信能滿足劇迷。

心理驚慄：《如此親密的背叛者》

《如此親密的背叛者》講述韓國頂尖犯罪心理分析師張泰洙（韓石圭飾），得知女兒張夏彬（蔡元彬飾）與殺人案件有關後，陷入兩難的故事。

韓國影帝韓石圭坦言被劇本打動：「我在1995年拍完劇便專注電影上，因為我渴望成為『新韓國電影演員』，隨着時光飛逝，那種自以為是的心態已消失，我很高興能夠遇上這個劇本。」

溫暖人心：Viu Original 《重組家庭》

《重組家庭》講述沒有血緣關係的金山河（黃寅燁飾）、尹珠媛（鄭彩娟飾）和姜海俊（裴賢成飾）因為各自的家庭變故而住在一起，他們一同成長、一同生活，成為了彼此新的家人；十年後，兄妹三人再度重遇，由此展開了一段青春浪漫故事。

《重組家庭》集親情、愛情和青春元素於一身，黃寅燁透露拍攝時常常被劇本打動，還會不自覺真情流露：「演出時哭了很多次，也笑了很多次，劇中3個人物看起來很開朗，但是大家也會看見他們悲傷的一面；即使心存傷痛，他們還是努力地活得明亮。」

浪漫治癒：《致我的解離》

《致我的解離》講述因為潛在傷痛，而產生雙重人格的新聞主播周恩浩（申惠善飾）和隱藏內心秘密的前男友賢吾（李鎮旭飾）與過去和解，以及重新治癒彼此的故事。

《致我的解離》播出後廣受觀眾好評，申惠善飾演人格分裂患者表現突出，李鎮旭受訪時也讚拍檔是全能選手：「演員不是分成很多種嗎？有些演技出眾、有些情感豐富，申惠善完美平衡了每一方面，她是六邊形都得到滿分的人類。」

愛火重燃：《愛過之後來臨的》

《愛過之後來臨的》講述韓國女生紅（李世榮飾）在日本留學時與潤吾（坂口健太郎飾）火速相戀，惜2人不敵文化差異而分道揚鑣。5年後，各有新歡的他們在職場重逢，兩人在新歡和舊愛的分叉路上該如何是好？

韓國演員洪宗玄在《愛過》演李世榮的現任伴侶，洪宗玄認為「宋敏俊」一角是奉獻的代名詞：「敏俊和紅不是轟烈愛情，他們總是分享微不足道幸福，後來敏俊注意到紅的變化，但他仍然努力陪在紅的身邊。」

收視稱冠：《或好或壞的東載》

《或好或壞的東載》講述檢察官徐東載（李浚赫飾）游走於政商之間而被標籤為「收受贊助的檢察官」，他決心擺脫恥辱般的過去，可是卻被巨集建設代表南完成（朴星雄飾）盯上，由此展開一場火熱的泥濘戰。

《或好》首播以3.7%收視榮登同時段劇集收視冠軍，其中「東載」一角，獲得韓國網民好評：「如果東載不是主人公怎麼辦？」、「我們東載很帥氣！」、「東載啊，升職吧！」

（即時娛樂）