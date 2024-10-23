Stanley稱姜濤廚藝「保持水準」 跟女友財政獨立 Jeremy苦練日語 (18:25)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）早前拍攝全新團綜《MIRROR Chef》，其中一項考驗是煮奄列，他們推舉江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）較為出色。Jeremy覺得拍完節目後，大家都有進步，Stanley則幽默說：「姜濤整奄列沒有進步﹑亦沒有退步，保持到應有水準，真是好難得，我們平日工作忙，叫外賣好方便，很少機會可以煮食，所以廚藝一般。」

Stanley最近趕拍港台《獅子山下2024》，拍至凌晨4時才收工，隨即趕來出席活動。他表示日內煞科，然後為賀歲片開工及準備演出《POP FEST 2024》，工作排得密麻麻，但Stanley不介意。他一方面狂接工作，女友李炘頤卻不停出外旅行，遊完巴黎又到上海玩，他沒有出錢資助女友：「女友出去旅行都好，不會投訴我太忙，而沒有時間陪她。我們向來財政獨立，她用自己掙的錢去玩，但間中互送小禮物逗對方開心。」

Jeremy透露代表香港11月赴日本，聯同其他亞洲區歌手，出席大型演出，他為準備自我介紹和唱歌，正苦練日文：「如果叫我講韓語有少少信心，日語僅識幾句單字，所以最近常背日文。」

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（即時娛樂）