華鼎獎｜衛詩雅憑《破‧地獄》首奪女演員獎 增加金像獎提名信心 (13:05)

第39屆華鼎獎昨晚（23日）澳門舉行，去年憑《不日成婚2》首次獲香港電影金像獎「最佳女主角」提名的衛詩雅（Michelle），憑電影《破‧地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」；方中信憑《金手指》於第三屆澳淶塢五大洲電影節金莉花獎，獲得「全球最佳男配角」獎項。石修及歐陽震華則受邀擔任「全球最佳男、女配角」及「全球最佳女演員」頒獎嘉賓。

Michelle今次得獎非常激動，認為無論任何獎項，對她都是肯定及被看見的機會：「呢個獎對我嚟講太重要啦！對演員嚟講係一個肯定。亦都係提醒人哋：『我仲喺呢行㗎，大家可以搵我演戲。』憑《破‧地獄》呢套電影得到嘅獎項，即係代表大家好喜歡我哋嘅電影，所以好開心。」

問到會否增加來屆金像獎提名信心，她坦言：「感覺會實在啲，信心係高咗嘅。」電影《破‧地獄》中，Michelle飾演一名救護員，她表示這個角色無論在體能及心理，都有很大發揮：「心理上嘅話就係大家睇過呢套電影，就會明白嗰種沉鬱，長時間培養沉鬱嘅情緒，每日同屋企人好多矛盾、好多爭吵，嗰段時間係難過嘅；體能上除咗要練儀式上嘅嘢，亦要做好多體能體力訓練，因為角色係救護員，自己對呢方面要求比較高，好希望貼近角色，由嗰一刻開始我每日做gym，嗰段時間體能真係幾好，同埋大隻咗好多，經過呢啲訓練，之後我真係可以『秤」到個人上救護牀。」

她最難忘的是跟許冠文拍攝一幕洗澡戲，令她學到何謂敬業樂業：「『Michael神』喺戲入面演我爸爸，有一場戲係我要幫佢冲涼，我記得拍攝時候係冬天，好凍，劇組都擔心，佢反而話：『唔緊要㗎，你哋拍到OK先。』佢為我哋嘅畫面、劇情需要行先，好唔惜身咁樣，我又心痛，覺得好深刻又覺得好犀利，好尊敬佢，喺佢身上面絕對學到乜嘢叫做敬業樂業。」

方中信亦十分開心，他謂獎項並非屬於他一個人，而是整個拍攝團隊，是大家努力成果。他謂最難忘是一場戲中他被殺後伏屍泳池拍攝，他說：「我記得拍嗰陣時係冬天，其實都幾凍，我要趴喺水面，啲水喺鼻湧入去，係呢樣嘢辛苦啲，我都着咗潛水衣打底，其實都Ok，問題不大。導演佢哋都好好，安全措施做得好好，搵咗兩個潛水員喺池底Stand by，放晒啲氧氣樽，好安全，但係要孭住啲鉛帶，因為要做到半浮沉嘅效果，恐懼就冇，因為我潛開水。唯一係驚個假髮會甩。」

（即時娛樂）