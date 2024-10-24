黑色月光｜3大老戲骨鬥戲 72歲郭鋒富豪氣質入血 網民稱「霍景良再現」 (13:29)

郭鋒富豪造型入型入格、舉手投足眉頭眼額亦盡是奸詐，配以霸氣又囂張的涼薄對白，觸動網民神經。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《黑色月光》將於10月28日起，逢周一至周五晚翡翠台9點半播出。劇集已在內地播映中，劇中3位老戲骨演技獲讚。

當中演老奸巨猾商人卓昊天的郭鋒，不但富豪造型入型入格、舉手投足眉頭眼額亦盡是奸詐，配以霸氣又囂張的涼薄對白，觸動網民神經，大讚郭鋒自帶富豪氣質之餘，還力推他是今屆最佳男配角不二之選。

有網民看完《黑色月光》後，還翻煲郭鋒經典舊作，除了有郭鋒經典代表作《創世紀》（角色霍景良），還有《尋秦記》的呂不韋，及《古靈精探》的羅有恆（羅Sir），被譽「演什麼像什麼」的郭鋒，被指在《黑色月光》中的演出，直頭是「霍景良再現」。

有網民將霍景良在《創世紀》中的經典對白，與卓昊天在《黑色月光》的對白剪成viral短片，盛讚霍景良在《創世紀》的經典台詞，相隔24年也不過時。現年72歲的郭鋒，自2017年參與了《賭城群英會》及《同盟》拍攝後，便再沒有演出無綫劇集。

飾演蔣哲賢的尹揚明，憑《古惑仔》電影系列的「韓賓」角色深入民心，並於2000年拍攝無綫劇集《醫神華佗》後，已24年沒有參與無綫劇集拍攝。其實尹揚明不諱言隨時有機會重返無綫拍劇，他曾表示：「我係演員，條件啱大家有共識，啱嘅故事，角色就拍。」尹揚明飾演的蔣哲賢，與郭鋒在劇中有不少對手戲，2人時而老友、時而敵對，相當有睇頭。尹揚明除了演技獲肯定，他的濃密白髮加金絲眼鏡造型，亦獲得評價。

除了郭鋒及尹揚明，文雪兒的演出同樣備受關注，年屆64歲的文雪兒保養得宜，散發闊太氣質，入型入格。文雪兒在劇中演闊太陳幸芳，表面對老公蔣哲賢（尹揚明飾）言聽計從、照顧有加，背後隱藏極大秘密，該秘密更與兒子蔣基俊（馬志威飾）有關；文雪兒在劇中要應付大量內心戲，加上之前她曾示意計劃退休，故《黑色月光》極有可能是她的告別作。

（即時娛樂）