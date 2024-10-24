劉嘉玲家中添新成員 樂為愛犬做「鏟屎官」 梁朝偉感驚訝 (14:52)

影后劉嘉玲和韓流天王Rain，昨晚（23日）到中環出席銀行舉行的晚宴活動。身穿黑色喱士裙出現的嘉玲表示，最近已投入為12月公演的舞台劇排練，心情緊張，不敢鬆懈，希望順利做到最好，但暫時未見對手黃子華，期待跟他擦火花。

問到老公梁朝偉會否給予意見？她說沒有，偉仔只替她緊張：「他覺得演舞台劇會是超出想像的緊張，他未必應付到，但我偏偏想接受挑戰。（偉仔這方面崇拜你？）是的，他都有崇拜我的地方，不單止我崇拜他。」

劉嘉玲在社交平台分享家中添了2位新成員照片，是兩頭拉布拉多小狗，一隻叫Batman、另一隻叫Benjamin，嘉玲稱帶兩頭小狗回家是自己主意：「我改變了，我以前不太喜歡小動物，突然之間有好大轉變，現在日日起牀很開心，好似有兩隻嘢等我起身，見到我就搖頭擺尾，好開心，屋企本來好靜，現在變得熱鬧。

偉仔其實喜歡狗，但以前我不准他養，現在我終於接受到，他非常驚訝，以為我搞錯什麼，反問我是否真的肯定想養？我說肯定，他應該比我更開心，他在日本未見到兩頭小狗真身，已經日日要求視像見。」

由於兩頭小狗年紀尚小，需要人照顧，嘉玲表示每朝親自餵牠們進食，兼做「鏟屎官」，處理狗狗大小二便，她笑說：「我都不知為什麼自己變成這樣，會做這些事，（習慣做鏟屎官？）習慣了，原來養狗後生活真的不同，以前不明這種快感，不明其他人為什麼喜歡養小動物，現在明白了，你是牠們的世界。」

她又聘用馴犬師到家中培育兩頭小狗學生活、上廁所，她說：「等兩頭小狗長大，會帶牠們陪我行山。」談到為兩頭小狗改名，原來有段古，嘉玲說：「黑色小狗叫Batman，是我改的，覺得很有型，金色小狗叫Benjamin，是跟偉仔以前養過的狗一樣名，想做個紀念，因為我以前不准他養狗，他就放在媽媽家裏養，後來過世了。兩頭狗都是B字頭，代表BB的意思。」

（即時娛樂）