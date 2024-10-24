Alton血氣方剛 演激動牀戲唔尷尬 王嘉盈爆有演員幾乎全裸演出 (15:05)

MIRROR成員王智德（Alton）、王嘉盈、麥沛東、朱栢謙和潘紹聰合演的舞台劇《一樓一會》，明天香港藝術中心公演，今天（24日）舉行拜神儀式及醒獅助慶，Alton和王嘉盈接到「生財」。

今次是Alton首次演舞台劇，表示心情緊張興奮和期待。他在劇中演嫖客，之前曾透露要操肌，問他會否裸上身演出？他大賣關子，說：「大家入場睇就知，但前提會照顧觀眾需要，服飾取悅觀眾，有啲嘢睇。」演鳳姐的王嘉盈爆有演員幾乎全裸，自己亦會性感演出，對白亦赤裸引人遐想。

Alton透露與王嘉盈有「激動」牀戲，問到大膽程度，會否攬攬惜惜則暫不透露。王嘉盈指「激動」戲，她在綵排時都感尷尬，因跟對方未合作過不熟絡，笑說：「熟絡之後，就叫佢『快啲啦』。」Alton不感尷尬，認為在導演指導和演員投入下，投入演出就不尷尬。

問Alton演嫖客有否怕影響形象？他表示沒有，他知道劇本和角色，笑說：「𠵱家唔演，唔知幾時再有機會演嫖客。」說到他正值血氣方剛之年，如何解決生理需要，是否「打羽毛球」？他自認血氣方剛：「我仲年輕，羽毛球我少打，我跑步、健身同跳舞已佔用好多時間，仲有工作，工作本身已好大運動量。（無暇去想？）齋諗係得閒嘅，係唔得閒處理嗰啲啫。」

（即時娛樂）