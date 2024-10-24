Boyscation Too｜ Jason來者不拒態度 遭Juzco斥「渣男」 (17:17)

ViuTV真人騷《Boyscation Too》昨晚（23日）播出 一集，12位參加者留在峇里最後一日，王賢誌（Vinci）為眾人安排一場不留遺憾的約會，各人可挑選一位對象單對單約會，而被選的人只能接受而不能拒絕。

由始至終對Kurt一條心的Tyler，毫無懸念地選擇了Kurt；Kurt表示昨晚跟Jason詳談過後，知道2人已沒有可能，故不會再浪費時間，決定嘗試跟Tyler發展。對於Kurt選擇跟自己約會，Tyler並不覺得自己是「後備」，還認為自己是挑起事端的始作俑者，令到Kurt受傷害，明白Kurt對這次的選擇，應該感到不少壓力。

Kurt知道Tyler用情專一，而且貼心和懂得照顧人，認為今次給自己機會，對他加深了解。不過失戀心情難以一夜而癒，約會途中，Kurt突然表示：「諗住推Jason落懸崖，不過算啦，做人要善良。」由此可見Kurt仍然放不下Jason，Tyler亦明白Kurt需要時間消化，更表示會等他。

Calvin和Jason這一對不用多說，當然是互相選擇對方約會。2人初次約會，Jason預先幫Calvin 叫了一杯Vodka Martini，令Calvin驚喜萬分，原來Jason之前暗地留意Calvin喜歡喝什麼，Calvin知道後露出甜絲絲笑容。事後Calvin坦言跟Jason約會感覺甜蜜開心，認為緣分要來的話，就算之前沒有太多互動，最後始終也會走在一起；Jason直指跟Calvin相處，沒有任何顧慮，每一刻也覺得很舒服。

互選對方約會的還有Yiboh和Kendrick，以及Stone和Nelbon。之前已互相認識，一直以朋友相待的Yiboh和Kendrick，經歷過一同拍攝曖昧寫真之後，Kendrick感覺到大家身邊散發粉紅色泡泡；而Yiboh亦指跟Kendrick相處舒服，沒有違和感；Stone經過多次向Nelbon表白，亦終於得到Nelbon回應，Nelbon聲稱望著Stone雙眼，就會很想笑，直言對著朋友是不會這樣，不過他們最後能否修成正果，仍有待觀察。

至於Juzco選擇的約會對象，卻是一向沒有什麼交集的Jason。當Juzco得知Jason和Calvin互相選擇對方約會，而對Kurt和Ivan的選擇，卻採取事不關己的態度，Juzco露出不悅表情，還直接質問Jason：「你𠵱家唔覺得尷尬？」原來一早已跟Jason相識的Juzco，曾經也心儀對方，而Jason亦承認一開始時，也對Juzco有好感，但Juzco表示當時的Jason，就跟現在一樣，抱著「你有你選擇，我是不會拒絕」態度，大家也覺得Jason是「渣男」，這次Jason最後也確實表現到自己是「渣男」。

Juzco覺得自己在眾人中認識Jason最久，只有自己才坦白跟他說出問題所在，希望藉此機會能給他意見，但Jason卻摸不清Juzco跟他約會用意，直言感覺像批鬥大會，Jason亦堅稱每一次也真心多謝大家選擇自己，亦跟大家表示抱歉，他覺得有些地方處理得不夠好，還表示如果有機會的話，可能不會選擇當初的決定。

（即時娛樂）