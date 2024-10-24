張敬軒稱賣飛網站穩定 成功抵擋攻擊 盼持平拒請歌迷做工作人員 (18:08)

近期在澳門舉行演唱會的張敬軒，不時在社交平台上水跟網民及粉絲互動，昨晚（23日）軒仔在threads談到有關搞Fan Club事宜，稱第一日已知這件事並不容易，他寫道：「如果要縮嘅話，淨係搞而家我哋網站呢個賣飛系統，我已經縮咗啦﹗我哋個系統而家穩定過出面街嗰啲多多聲，今次可以抵擋到九千幾萬次攻擊，我又都覺得威嘅。」

軒仔表示細細個已明白「一樣米養百樣人」道理：「大家唔使擔心我，今時今日條街的確係難請人，仲要我又堅持唔請歌迷去做工作人員，希望盡量持平，唔好帶住情緒做事，以我哋一個小團隊帶領住咁多會員，的確係有少少摸住石頭過河，尤其係呢兩年，連啲黃牛都開始入會，仲要玩埋答問題仲要識答，所以難度係越嚟越高嘅，我係唔想辜負咗大家對我嘅支持同埋愛。」

軒仔表示主要想開騷時大家不用周街撲飛：「都係嗰句，我會盡力做㗎，你哋中間好多叻人，就算冇資格嚟入職，都可以出謀獻策㗎，我都想學下嘢係真嘅，唔好嬲呀，呢個甲戍月係咁㗎，平常心平常心，盡做。」

相隔3小時後，軒仔又再更新threads：「大家唔駛擔心我吖，一切其實都係Happy Problem，作為歌手有呢啲煩惱，都係要感恩嘅事， 證明大家都緊張個FC。

我覺得我自己嘅朋友仔入面咁多叻人，係好威嘅，今（昨）晚學到好多嘢，我聽（今）日會返去同隊team好好哋傾下，所有嘢一定可以越嚟越好嘅，就好似一粒靚嘅水晶咁，係要經過打磨嘅。

我成日覺得無論係同同事又好、屋企人又好、愛人都好, 要畀對方有表達嘅權利之餘，自己識得唔好第一時間用情緒反應，冷靜落嚟去聆聽嘅能力都係好緊要。

人同人之間，要放棄一段關係唔難，但係肯去修復同埋維繫，先至係珍惜彼此嘅方法，同對對方最大嘅尊重。我對自己呢幾年嘅成績，係好感恩係好滿意嘅，但係撒旦亦都會喺呢啲時候出現。所以要時刻警醒自己，唔好畀眼前所擁有嘅迷惑，要謙遜行好每一步。」

（即時娛樂）