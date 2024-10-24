連詩雅同老公玩「爭女」 指B女跟陳家樂似樣 自認呷醋 (18:23)

連詩雅（Shiga）、丁子朗、黃庭鋒今天（24日）到金鐘擔任時裝活動模特兒，Shiga產後3個月重投幕前工作，她表示已多年沒行騷，所以心情緊張，加上穿5吋高的斗零踭皮靴，有點擔心生女後變重磅導致易失平衡，她說：「我的體重已回落很多，但尚未返回產前最佳狀態，不敢減得太劇烈，現在仍餵母乳，很多人都說餵母乳最少6個月，對孩子身體會好，我會盡力。」

她指女兒現在3個月大，自己母乳產量豐富，份量已多儲了1個月，但能否持續就要視乎自己工作量，她說：「若然自己工作繁忙，就未必能抽空去泵奶，現代社會接受婦女產後回到職場，怕我拖慢所有人的進度。」

講到她是否事業心重，所以急於工作？她解釋：「有工作就盡量做，生小孩後發現開支大，我和老公（陳家樂）有共識一齊努力掙錢。」

她笑言當媽媽後，體驗到母愛偉大：「很難一覺睡到天光，現在要學調整睡眠時間，分開幾段時間睡，已開始習慣。」Shiga指女兒長相愈大愈似老公，承認自己有點呷醋，夫妻間多了話題，有時會跟陳家樂玩爭女，她笑說：「我都希望生多一個，大家就不用爭，但暫時要唞唞先，享受當下感覺。」她表示不打算為女兒搞百日宴，但會安排一家人食飯慶祝。

丁子朗與黃庭鋒首次當模特兒，心情緊張，黃庭鋒自爆在家中走廊勤練步行和擺甫士，丁子朗疑惑行騷時，應該展露笑容還是裝酷，大讚同場演出的Shiga產後復出狀態大勇：「果然是我由細至大都喜歡的歌手，我參加她婚禮時有對她講。」

黃庭鋒透露即將參與劇集和台慶演出，丁子朗早前亦為台慶拍了一條型格宣傳片，但未知今年有沒有份擔任司儀，2人笑言：「我們最想衝擊台慶大獎抽獎環節。」丁子朗稱之前較少露面，因為拍了2部內地劇和2部無綫劇，本來他已投入新劇拍攝，但製作延期，帶挈他多了1個月假期。

（即時娛樂）