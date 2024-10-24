莫鎮賢12.4「唱好女神」 剖白與已故好友黎明詩最後之約 (19:09)

實力派歌手莫鎮賢繼2021年疫情演唱會後，相隔3年再度登場，將於12月4日假香港大會堂音樂廳舉行「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」！演唱會邀來李樂詩、何婉盈、文佩玲及「中一生」李泇霖，與莫鎮賢同台獻唱。莫鎮賢今日（24日）聯同李樂詩、何婉盈及「中一生」李泇霖舉行記者招待會，為演唱會揭開序幕，契媽林小湛到場打氣，而一眾《中年好聲音》歌手亦前來支持。

莫鎮賢於台上分享多年來對音樂事業堅持，笑言當年自己只是聽從唱片公司的安排，他又說：「近年好興男歌女唱、女歌男唱，因為上年自己簽咗內地公司，都要諗自己做啲咩，最後我都係想帶出公益，就做咗隻專輯叫《唱好女神》。今次做《唱好女神》演唱會，就係想繼續將好音樂傳承，呢行自己都好多好朋友，明年都會再開Part2、Part3。我仲造咗首新歌《這是你》，到時會喺演唱會首次公開唱畀大家聽。」

莫鎮賢笑謂人人心中亦有自己女神，自己亦不例外：「我嘅女神係冇形象，外在唔重要，呢啲好快會厭倦，我覺得係善良、善良同善良。」他大讚3位嘉賓各有所長，與何婉盈相處舒服，大家成為好朋友，李樂詩唱歌很動聽：「嗰時我喺上海做宣傳，都係聽住佢嘅歌。」文佩玲是新秀的後輩，莫鎮賢自爆：「嗰啲新秀好多聚會，有次食完飯，唔知點解係我送文佩玲返屋企，就係嗰程車，我哋就熟咗。」

來自《中年好聲音》的李泇霖，莫鎮賢笑指她最愛吃，因此封她為「食之女神」；莫鎮賢封何婉盈為「智慧女神」，讚她又靚又有才華。保養得宜的何婉盈，對女神另有見解，何婉盈說：「我覺得女神除咗樣靚，學識都好緊要，唔一定係讀書好好，但係要有出色嘅技能，好似古代女性都會學琴棋書畫咁。現代女性又更叻，好多都多才多藝，肯學又有上進心，我好多女性朋友都自己創業做女強人，佢哋嗰份幹勁已經係女神級。」莫鎮賢封李樂詩為「快樂女神」，指李樂詩的笑容很有感染力，加上英文名Joyce，讓人很快樂。

莫鎮賢契媽林小湛壓軸登場，他大讚契媽是自己心目中女神典範：「大家都知小湛姐係禮儀導師，有好多學生，演技又好好，仲永不言休，好多謝佢今日親自嚟支持我。」

莫鎮賢提到最後一位女神，是已故好友黎明詩：「佢嗰時話幫我彈首新歌《這是你》，要做我MV嘅女主角，當時我都唔知佢癌症復發，臨走嗰晚，我喺醫院守咗兩晚，當時佢已經坐唔到起身，但係佢望住個天喺度笑，因為佢想大家都開開心心，唔好為佢喊苦喊忽。」他表示於演唱會當晚將首度播放《這是你》的MV，與眾樂迷一同欣賞好友的風采。

（即時娛樂）