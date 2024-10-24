黃智賢擔任沙漠慈善行活動大使 親身參與考驗腳骨力 (22:03)

黃智賢擔任《獅籌之路–沙漠慈善行》活動大使，他親身參予。他日前雖然身在內地工作未能出席發布會，但有分享今次感受，他說:「當初獅子會邀請我，心情真係十五、十六，年輕時候好響往去沙漠，因為沙漠畀我很神祕感覺，但現在年紀大了，事前都擔心能力可不可以應付。」為有足夠準備，他事先搵資料，選著白色長袖衫褲防曬。他續說：「知道10月天氣不差，不太熱，但畢竟沙漠是冇遮擋陽光地方，果然到下午就陽光充沛，而因為之後要開工又不可以曬燶就做好防曬，但最後都曬黑不少。」

國際獅子總會中國港澳三0三區早前召集近100名獅友，於10月10日至10月14日用5天時間，在中國銀川騰格里沙漠完成全程約66公里的《獅籌之路–沙漠慈善行》。黃智賢透露因為要開工，沒有完成5天沙漠行程，只參與行一站即一天行程，但對他來說已是很好的體驗。他說：「真是幾大考驗和挑戰 ，原來我腳骨力都不差。我拍了一條片做紀錄，其中要上一條大斜坡，好斜，沙又好鬆，踩落去好似吸住雙腳，消耗不少氣力，走完這段路腳仔軟，但又好快又下坡，而下坡果段路好開心，索性坐在地上滑落去，今次在沙漠上坡下坡路程，睇到浩瀚沙漠，好震撼的畫面，既興奮亦好滿足，就好似回到年輕時候那種熱血，那種團隊精神，似一群學生去大旅行，我可以用『不枉此行』4個字去形容。」

黃智賢稱今次行程很有意義，他呼籲大眾可以繼續捐款，希望能籌到預期200萬善款目標，因為全數100%捐款至中國港澳三0三區服務基金，轄下之八大服務，令市民受惠。他今次與獅子會一起參予行程大家更熟落，感受到一班人集合的力量和熱心，完全不記掛工作，只為服務大眾，籌到善款就去幫到人，所以很感謝他們的邀請。」

（即時娛樂）