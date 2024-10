next

54歲日本女星工藤靜香相隔31年再來香港開騷,昨晚(24日)在旺角麥花臣場館舉行《明鏡止水~piece of my heart~ Concert Tour 2024 in Hong Kong》,獲大批粉絲捧場,包括周慧敏、劉偉恒及前DJ鄭家輝等。

周慧敏在社交平台分享與工藤靜香及鄭家輝的合照,她說︰「謝謝主辦,謝謝工藤靜香小姐精彩的演出,謝謝好朋友鄭先生的相約與旁述。台上的工藤小姐充滿魅力,簡簡單單的隨意跳舞已經非常有型,台下的她好有親和力,謝謝工作人員細心為我們打燈,謝謝翻譯朋友讓我倆可以聊上一會,互相打氣和祝福。」

劉偉恒亦有跟工藤靜香合照,他說︰「真係怦然心動,紅都面晒。」

(即時娛樂)