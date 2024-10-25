吳君如三喜臨門 獲倫敦東亞電影節頒發榮譽獎 (13:49)

吳君如英國時間10月23日晚出席第9屆倫敦東亞電影節的開幕禮，獲頒發「榮譽獎」（Honorary Award），以表揚她對亞洲電影的傑出貢獻。君如上台接受由影展主席田惠晶頒發的獎項時表示此前已獲第44屆夏威夷國際電影節頒發「焦點香港影人大獎」，另外又憑《我談的那場戀愛》入圍台灣金馬影后，這次再度於海外影展獲得肯定，令她今年「三喜臨門」，非常感恩，亦覺得意義非凡。

君如笑指她今年的得獎之旅有如獲得「終身成就獎」：「中國人話齋就係雙喜臨門，到目前為止今年有三喜啦，就係夏威夷攞完，跟住金馬獎有提名，去到依家倫敦獲獎。我見到啲觀眾係以外國人為主，而佢哋都好欣賞我哋部戲。」她致辭時強調繼續堅持演戲至最後一刻：「我話我會做到最後嗰日都會繼續演﹗我成日覺得自己好彩，女演員35歲可能已經無得演，40歲可能更加無得演，但我依家演到呢個歲數仲有得演，所以係好好彩同好感恩﹗」

倫敦東亞電影節榮譽獎，得主均為對亞洲電影有傑出貢獻的電影人及演員，並非常設獎項，上任得主為2022年《魷魚遊戲》韓星李政宰。開幕禮上，曾出演《黑暗榮耀》的韓國女星林智妍亦有出席。兩位港、韓影星同場交流，不時熱聊，氣氛融洽。君如的老友黃偉文也專程盛裝現身，與她一同慶祝這個重要時刻。

君如主演的電影《我談的那場戀愛》亦同時入圍電影節的競賽單元，君如將出席放映會跟現場觀眾分享拍攝經歷，她對此充滿期待：「嚟緊呢個禮拜我部戲應該喺香港上映第7周，我就會喺倫敦謝票，到時我會睇吓外國觀眾嘅反應，我諗都好正啊，好期待啊﹗」女兒陳是知目前正在英國讀書，君如本打算趁機約女兒見面，卻未能如願。她說︰「我話我嚟攞獎，叫佢出嚟支持吓我，佢話佢依家好忙好忙好忙，所以我都未見到佢，佢好多功課，都好嘅，我都好安樂嘅，佢咁勤力，哈哈！」

（即時娛樂）